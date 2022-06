A program bevezetésekor a hatóság azt közölte: ötmilliárdos keretből indul el a mobilkészülék-csere program, az összegből negyedmillió használatban lévő 3G- és 2G-képes mobiltelefon cserélhető le a mobilinternetezésre alkalmas minimum 4G-képes készülékre. A hazai 4G-hálózatok és az ezeket kihasználó okostelefonok széles körű terjedése miatt a hazai távközlési szolgáltatók

2023-ra lekapcsolják a 3G-mobilhálózatot, és emiatt számos régebbi készüléktípuson elérhetetlenné válik a mobilnet.

Az átállást az NMHH készülékcsere-támogatási programmal segíti: a használatban lévő 3G-képes készülékek minimum 4G-képes telefonra való cseréjét bruttó 20 ezer forinttal támogatja maximum bruttó 120 ezer forintos készülék vásárlása esetén. Május 9-e óta a 2G-s készülékek cseréjére is lehetőség van.

A magyarországi szolgáltatók közül elsőként a Magyar Telekom kapcsolja le a 3G hálózatát. A cég az MTI-vel közölte: a tervek szerint halad a 3G hálózat fokozatos lekapcsolása, amely július 1-jétől már sehol nem lesz elérhető. Az ügyfelek természetesen nem maradnak szolgáltatás nélkül: a közel országos lefedettségű, a korábbi technológiáknál jobb ügyfélélményt nyújtó 4G hálózat továbbra is rendelkezésre áll mind a hang-, mind az adatforgalom céljára. A legfeljebb 3G-képes készülékkel rendelkező ügyfelek hangforgalmát a meglévő 2G hálózat át tudja majd venni, hiszen a Telekom ügyfélkörén belül a teljes hangforgalom alig 2,3 százaléka zajlik a 3G hálózaton. Az adatforgalomnak pedig még kisebb aránya, mindössze 0,84 százaléka. Ennek jelentős része már olyan m2m forgalom, melynek kis átviteli igényét a 2G szintén kezelni fogja, a legfeljebb 3G-képes készülékkel rendelkező ügyfelek száma folyamatosan csökken.

A leginkább érintett ügyfeleket a Telekom a változásokról SMS-ben, több körben is értesítette, valamint tájékoztatásukat egy honlappal is segíti. A szolgáltató javasolja, hogy mindenki ellenőrizze készüléke beállításait, érdemes gondolni az idősebb családtagok által használt, gyakran régebbi típusú eszközökre is.

A 3G-hálózatok kivezetésén évek óta dolgoznak a hazai szolgáltatók,

a Magyar Telekom után a Yettel és a Vodafone várhatóan 2023-ban vezeti ki teljesen 3G-hálózatait.

Régi típusú 3G-s telefonnal nincs lehetőség a 4G- és 5G- hálózatokra való csatlakozásra, így kisebb sebességgel és kevesebb helyen van lehetőség a mobilinternetezésre. A készülékek hálózati képességét készülékenként eltérő módon lehet ellenőrizni, általában az alábbi menüpontokban lehet megnézni: Beállítások - Kapcsolatok - Mobilhálózatok - Hálózati mód.

Az ellenőrzés részletes lépéseiről a Telekom 3G-kivezetéssel kapcsolatos tájékoztatójában, vagy az erre készült weboldalon netrefel.hu lehet tájékozódni.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)