Ezeket egy nagyszabású online rendezvény, a Microsoft powers the future of hybrid work keretében április 5-én mutatott be a Microsoft. Az üzleti felhasználóknak szánt újítások a menedzsment, a termelékenység és az együttműködés területén jelentenek előrelépést.

A flexibilitás fontosságát emelte ki Panos Panay, a Windows ügyvezető alelnöke bevezetőjében, hiszen az elmúlt két évben a munka világa jelentősen megváltozott, ám a legtöbb alkalmazott szeretné megőrizni a rugalmas, távoli munkavégzés lehetőségét. Nagy kihívást jelent ugyanakkor, hogy a kiberfenyegetés korábban nem látott méreteket ölt. Ezen tényezők figyelembevételével fejlesztették tovább a tavaly októberben debütált Windows 11-et, amely a Microsoft 37 éves történetének legnépszerűbb, a biztonság és a minőség terén is a legmagasabbra értékelt operációs rendszere.

A Windows 11 új megoldásai mindenben támogatják a vállalat működését, függetlenül attól, hogy a felhasználó visszatér-e az irodába, otthonról dolgozik, vagy „frontvonalbeli” alkalmazottként soha el sem hagyta a munkahelyét, miközben a legmagasabb szintű biztonságot is garantálja.

Mindennek alapja pedig a felhő: a Windows 365-tel a vállalkozások a teljes Windows-élményt megoszthatják a Microsoft-felhőben, bármilyen eszközön is dolgoznak.

A Microsoft 2022-es Work Trend Indexe szerint az üzleti döntéshozók a kiberbiztonsági kérdéseket és kockázatokat látják a legaggályosabb ügyeknek az elkövetkező egy évben, amelyekre a teljes – hardver, szoftver és felhő – architektúrát védő Zero Trust chip-to-cloud security megközelítés jelentheti a megoldást. Ezt szem előtt tartva, a Windows 11-et két új biztonsági megoldással vértezik fel, amelyek a leggyakoribb kibertámadási technikák ellen nyújtanak védelmet.

A Microsoft Defender SmartScreen hatékony védelmet ad az adathalász támadásokkal szemben azáltal, hogy azonosítja és figyelmezteti a felhasználókat, amikor Microsoft hitelesítő adataikat egy rosszindulatú alkalmazásba vagy feltört webhelybe írják be.

A másik biztonsági újítás a Smart App Control, amely a Microsoft mesterséges intelligencia-modelljei mellett kódaláírást is használ annak biztosítására, hogy csak megbízható alkalmazások fussanak a rendszeren. Ezzel a Windows 11 képes blokkolni az egyik legjelentősebb, kódokat futtató, magukat alkalmazásnak álcázó támadásokat.

Mindezek mellett a Config Lock funkció már a Windows 11-ben is figyeli a rendszerleíró kulcsokat MDM-irányelveken keresztül, hogy az ökoszisztémában lévő eszközök megfeleljenek az ipari és vállalati biztonsági alapkövetelményeknek. Ha a Config Lock változást észlel a kulcsokban, másodpercek alatt automatikusan visszaállítja az érintett rendszert a biztonságos helyzetbe.

Az emberek manapság több helyszínen, több eszközön dolgoznak, és még nagyobb rugalmasságot igényelnek, ezért a Microsoft olyan megoldásokat épített be a Windows 11-be, amelyek ezeket az igényeket támogatják. A Focus nevű új alkalmazást a Microsoft fogyatékkal élőkkel együttműködve dolgozta ki. Ez a Windows 11-en belül lehetővé teszi a rendszerszintű élő feliratozást, valamint a beszédalapú vezérlést. A megoldás a hallássérültek és mozgáskorlátozottak integrációját támogatja, de mindenki más számára is komoly segítség lehet a munkavégzés során. Szintén nagy segítség az újratervezett, felhőalapú File Explorer keresőmodul, amellyel az összes fájl egyetlen központi helyen tekinthető meg.

Az online értekezleteket a mesterséges intelligencia segítségével teszi személyesebbé, emberibbé a Windows 11. Olyan

új funkciók jelennek meg, mint a hangtisztaság és a hangfókusz, az automatikus keretezés, a portré hátterének elmosása és a szemkontaktus.

A biztonság és a felhasználói élmény javítása elképzelhetetlen az IT-háttér fejlesztése nélkül. Ennek kulcseleme Microsoft Endpoint Manager, amelyen keresztül kezelhető mind a felhőalapú hátteret biztosító Windows 365, mind pedig az ahhoz kapcsolódó végfelhasználói eszközök. Az Windows Autopatch pedig arról gondoskodik, hogy a Windows, a Microsoft Edge és az Office automatikusan frissüljön a rendszer minden elemén, ezzel is csökkentve a rendszer terhelését.

Az Endpoint Manager új korszakában számos olyan funkció lesz elérhető, amelyek célja a felhasználói élmény javítása, a végpontok biztonságának növelése és a költségek csökkentése. Az új megoldások segítenek megvédeni a végpontokat a felhőben, a telephelyen és az eszközplatformokon keresztül, és alapjai lesznek annak a digitális ökoszisztémának, amelyek a Zero Trust chip-to-cloud security modell bevezetésére törekszenek.

Ennek jegyében indult el a távoli segítségnyújtás, ami az Endpoint Manager első prémium végpont-felügyeleti bővítménye. A szolgáltatás a hibrid munkavégzés szükségleteit elégíti ki azzal, hogy biztonságos, helpdesk-felhasználó kapcsolatokkal segíti az alkalmazottakat a napi informatikai szükségleteik megoldásában, függetlenül attól, hogy hol dolgoznak.

