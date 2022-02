2021. januárban újra 10 000 feletti darabszámú .hu domaint regisztráltak, amire 2021 áprilisa óta nem volt példa, az elmúlt 5 évben pedig először 2020 márciusában lépte át a bűvös 10 ezret a hazai domain foglalások havi mennyisége.

Az egyes hónapokra vonatkozó statisztikát a következő diagram szemlélteti 2020. januártól 2022. januárig. Láthatjuk a 2020. előtt csak egyszer tapasztalt, 10 000 feletti kiugró értékeket, amelyekből volt néhány az elmúlt időszakban.

Az elmúlt több mint fél évben a .hu domain foglalások elmaradtak a 2021-es év eleji csúcsoktól, de az idén januári adatokból arra következtethetünk, hogy újabb fellendülés kezdődik. Míg 2021 decemberében 7 630 .hu domaint regisztráltak, addig 2022. januárban ez a szám 10 610, ami 39%-os, közel 3 000 darabos növekedést jelent.

Azt viszont nem lehet tudni, hogy ez egy növekvő tendencia kezdete vagy pedig csak egy kiugró érték, ami akár azzal is magyarázható lehet, hogy a decemberi ünnepi időszak után sokan újult erővel vágtak bele a munkába, és elkezdték az új honlap, webshop vagy blog előkészítését és a hozzá szükséges domaint le is foglalták.

Ugyanakkor jelenleg minden korábbinál magasabb a koronavírussal fertőzöttek száma, és ahogyan a 2020-as domain bumm is a járvány megjelenésével egyidejűleg következett be, úgy ez a januári újabb domain regisztrációs robbanás is lehet a koronavírus miatti esetleges korlátozásoktól való félelem következménye. Hiszen korábban is a lezárások hívták életre az igényt, hogy a vállalkozások elkezdjék online tevékenységüket, ami a működésük folytatásának egyetlen esélyét jelentette.

