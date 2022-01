Az Ecommerce Expo 2016 óta a magyar internetes kereskedelem csúcstalálkozójának számít, élvonalbeli előadókkal, jövőt formáló trendekkel, mindenki egy helyen, aki számít a magyar e-kereskedelemben.



Az elmúlt időszakban a pandémia végérvényesen átalakította az e-kereskedelmet. Miközben a piaci szereplők száma megkétszereződött, korábban soha nem látott drágulás lett tapasztalható a hirdetési költségekben. Ez az időszak eddig sosem látott kihívások elé állította még a legjobbakat is.



A vírushelyzet végleg átírta az e-kereskedelem törvényeit



„Tavaly a pandémia miatt el is maradt az esemény, pedig nagy szükség van egy ilyen konferenciára, hiszen az e-kereskedelem volt az egyik olyan iparág, ami a legnagyobb növekedést érte el az elmúlt időszakban” – mondta Guba Vanda, főszervező.



A 2022-es Ecommerce Expón vezető iparági tanácsadók hozzák el a legfrissebb tapasztalataikat arról,

hogyan lehet sikeres webáruházat üzemeltetni ezen a megváltozott piacon.2020-ban 909 milliárd forint volt az hazai e-kereskedelmi forgalom, ez 45 százalékos növekedést jelent. Az esemény főszervezője szerint még ennél is jelentősebb szám, hogy több mint 56 százalékkal nőtt a webshopok száma, ami egyébként is évről évre dinamikusan növekszik.



Egy rendezvény kezdőknek és haladóknak



„Valamint plusz három év, vagyis ennyit ugrott előre a fejlődésben az e-kereskedelmi szektor alig 12 hónap alatt. Ennek oka, hogy nagyon sok offline bolt volt, akik pont a világjárvány hatására voltak kénytelenek megjelenni az online piacon is. A rendezvény és a különböző előadások nemcsak azoknak szólnak, akik már rendelkeznek webáruházzal, hanem azoknak is, akik most gondolkoznak az induláson. Sőt, akár van már termékük, akár nincs, akkor is hasznos lehet, mert nemcsak arra kaphatnak választ, hogy milyen termékkel érdemes indulni, hanem arra is, hogy ha már van egy termék azt hogyan kell értékesíteni” – árulta el az esemény fontosságáról Guba Vanda.



Szakértők szerint látszik, hogy egyre erősebb a bizalom az emberekben az e-kereskedelem iránt. Már nem tartunk annyira az előre fizetéstől.



Inspiráló előadók sokasága



A februári konferencián több mint 80 kiállító vesz részt, közel 50 előadás lesz meghallgatható, amely olyan inspiráló találkozásokat eredményezhet, amitől egy cég könnyedén szárnyalásnak indulhat.



„Az Ecommerce Expoban az a jó, hogy olyan emberek találkoznak egymással, akik hasonló cipőben járnak. Ráadásul egy napon lehet megismerkedni azokkal, akikkel akár az egész évben üzleti kapcsolatban állhatunk” – tette hozzá a főszervező.



Az előadók között lesznek kereskedők, szakmai szolgáltatók és marketingesek, akik legfrissebb gyakorlati tudásukat osztják meg, többek között: Fürjes Ádám, a Rossmann webshop vezetője, Sárospataki Albert, a Billingo Technologies Zrt. vezérigazgatója, Patai Zoltán, a foodpanda ügyvezetője, Panyi Zsuzsi, a Lokálkosár alapítója vagy Ráczné Hegedűs Klára, a Magyar Posta vállalati értékesítési igazgatója.