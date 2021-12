Ezek több mint 80 százaléka használt termék, amely új tulajdonosának okozhat örömet. Jelenleg a legtöbb leértékelés a könyveket és a ruházati cikkeket érinti, de az antik illetve a gyűjtői tárgyak árusítói is rengeteg terméket akcióztak le a Black Friday apropóján. A Vatera dedikált funkciókkal segíti eladóit a fekete pénteki akcióik lebonyolításában, a vásárlók védelme érdekében pedig szabályozza a Black Friday-kedvezmények alkalmazásának módját is.

Az online piactér november 26-án rendez először Black Fridayt, de az akciós árak az ezt követő hétvégén (27-én és 28-án) is elérhetők lesznek. A hagyományos kereskedők fekete péntekeivel ellentétben a Vateránál használt árucikkek is a kínálat részét képezik.

A Vaterán árusító kereskedők és magánszemélyek előzetesen már közel 60 ezer árucikkhez állítottak be péntekre időzítve akciós árat

– derül ki a vállalat belső rendszereinek statisztikáiból. A november 26-án 0 órakor várható indulásra várhatóan ennél is több akciós termék lesz a kínálatban.

A Vatera arra számít, hogy az egyedi használt termékek – például bútorok, ruhák, ritkaságnak számító elektronikai eszközök – beszerzésére is lehetőséget biztosító kampány a környezettudatos felhasználók tetszését is elnyeri: számukra Zero Waste címen nemrég tematikus aloldalt is indított a piactér.

Így működik a Black Friday a Vateránál

A Vatera időszakosan elérhető fekete pénteki funkciók aktiválásával segíti a piactér eladóit a Black Friday-akcióik megszervezésében, ugyanakkor a minőség biztosítása érdekében csak azon eladók hirdethetnek fekete pénteki akciót, akiknek a pozitív értékeléseinek aránya 90 százalék feletti.

Ezek a partnerek is csak a Black Fridayt megelőző 30 napban a termék legalacsonyabb árát alapul véve állíthatnak be árengedményt a vásárlók védelme és a nem valós kedvezmények kiszűrése érdekében.

A Black Friday aloldalon a legalább 10 százalékos kedvezményt kínáló ajánlatok jelennek meg, s akár 70 százalékos árengedmény biztosítására is lehetőséget ad a rendszer. A leakciózott termékek a Vatera egyéb felületein is megtalálhatók lesznek. A Vatera biztonsági rendszere egyaránt védi az eladókat és a vásárlókat, így a piactéren gyakorlatilag ugyanolyan biztonságos vásárolni, mint egy hagyományos internetes áruházban.

Borítóképünk illusztráció