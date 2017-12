Dég községért kitüntetést vehetett át Lázár Melinda nyugdíjas pedagógus

Lázár Melinda, bár Budapesten született, Dégen végezte el az általános iskolát, amelyhez aztán még évekig kapcsolódott.

Lázár Melinda tízéves korától kezdve a dégi Dr. Kovács Pál Általános Iskolában tanult zongorázni, az intézményt még egy országos versenyen is képviselte.

Tanulmányai előrehaladtával aztán Székesfehérvárra, a Vasvári Pál Gimnáziumba, majd a pécsi főiskolára került. Már iskolás éveit is végigkísérte a zene: a felsőoktatási intézményben magyar–ének-zene tanári képesítést szerzett, melyet követően a dégi általános iskolában is tanított.

Tanári, mentori sikereit jól mutatja: az általa felkarolt fiatal tehetségek sorra sikeresen szerepeltek a megyei és országos versenyeken. Amíg az általános iskolában működött a zongora tanszak, az intézményben Melinda tizenegyszer szervezett megyei zongoraversenyt. Tíz dégi népdalverseny is a nevéhez köthető; egy alkalommal még a bécsi magyar kórus is bemutatkozott a településen. 2014-ben megkapta a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Jelenleg az általa alapított Búzavirág Népdalkör vezetője, amely idén ünnepelte huszadik születésnapját. A Szivárvány Kamarakórust is ő alapította 1997-ben, ám csak három évig volt annak vezetője. Korábban a Margaréta Nyugdíjas Klub vezetőjeként is tevékenykedett.

Mivel egyik kedvenc elfoglaltsága az utazás, több állomáson is jó kapcsolatot alakított ki az adott településen élőkkel. Így közreműködött abban is, hogy az erdélyi Torockó és Dég között testvértelepülési kapcsolat jöhessen létre.

Melinda a számos elismerés mellett most a Dég községért kitüntetést vette át.