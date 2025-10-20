2 órája
Piramis Divat
Több, mint 30 éve működő vállalkozás Székesfehérvár szívében. Főként magyar készítők termékeit forgalmazó üzlet vagyunk. Hetente frissülő árukészletünk az üzlet Facebook oldalán megtekinthető.
Fő profilunk a női divatáru.
Megtalálhatók a hétköznapi sportos viselet mellett az üzleti és elegáns alkalmi darabok is.
Igyekszünk minden korosztályt kiszolgálni és segítünk kiválasztani, ami leginkább illik Önhöz.
A magas minőséget elérhető áron a Rouge Avenue, az Envy és a La Luna termékei garantálják.
Az utca elején található parkolóház biztosítja a nyugodt vásárlást. Látogasson el hozzánk, szeretettel várjuk!
Cím: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/a
Tel.: 20/339-1518
E-mail: [email protected]
Nyitvatartás: H-P: 10-17, Szo: 9-12