Több, mint 30 éve működő vállalkozás Székesfehérvár szívében. Főként magyar készítők termékeit forgalmazó üzlet vagyunk. Hetente frissülő árukészletünk az üzlet Facebook oldalán megtekinthető.

Fő profilunk a női divatáru. 

Megtalálhatók a hétköznapi sportos viselet mellett az üzleti és elegáns alkalmi darabok is. 

Igyekszünk minden korosztályt kiszolgálni és segítünk kiválasztani, ami leginkább illik Önhöz.

A magas minőséget elérhető áron a Rouge Avenue, az Envy és a La Luna termékei garantálják. 

Az utca elején található parkolóház biztosítja a nyugodt vásárlást. Látogasson el hozzánk, szeretettel várjuk!

Piramis Divat

Cím: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/a

Tel.: 20/339-1518

E-mail: [email protected]

Nyitvatartás: H-P: 10-17, Szo: 9-12

 

