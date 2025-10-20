Piramis Divat

Több, mint 30 éve működő vállalkozás Székesfehérvár szívében. Főként magyar készítők termékeit forgalmazó üzlet vagyunk. Hetente frissülő árukészletünk az üzlet Facebook oldalán megtekinthető.

Fő profilunk a női divatáru.

Megtalálhatók a hétköznapi sportos viselet mellett az üzleti és elegáns alkalmi darabok is.

Igyekszünk minden korosztályt kiszolgálni és segítünk kiválasztani, ami leginkább illik Önhöz.

A magas minőséget elérhető áron a Rouge Avenue, az Envy és a La Luna termékei garantálják.

Az utca elején található parkolóház biztosítja a nyugodt vásárlást. Látogasson el hozzánk, szeretettel várjuk!