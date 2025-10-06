Üdvözlöm!

Pocsai Dávid vagyok, a Fair Költöztetés alapítója.

Több mint 10 év tapasztalattal vállalok költöztetést és lomtalanítást Fejér vármegyében, Székesfehérváron, Dunaújvárosban és környékén.

Egyéni vállalkozásomat 2023 tavaszán indítottam Abán, azóta több száz ügyfélnek segítettem belföldi és nemzetközi költöztetésben.

Legyen szó lakás- vagy irodaköltöztetésről, csomagolásról, bútorszerelésről vagy biztonságos szállításról, minden feladatot precízen, pontosan és ügyfélközpontúan végzünk. 100%-os elégedettség, több mint 1500 teljesített munkaóra és valódi szakmai rutin garantálja, hogy a költözés zökkenőmentes legyen.