Villanyszerelés – Fejér vármegye – Réthalmi Gábor e. v.
Villanyszerelés, hibajavítás a hét minden napján!
- Panellakások, családi házak teljes elektromos berendezésének javítása, felújítása, bővítése.
- Dugalj és világítási áramkörök kialakítása, bővítése.
- Vállalom áramvédő kapcsoló bekötését, valamint lakáselosztó felújítását, kismegszakítók cseréjét.
- Átvizsgálás, korszerűsítés, tanácsadás.
- Villamos biztonsági felülvizsgálat!
- Eph jegyzőkönyv!
Telefon: +36-30/137-7626
E-mail: [email protected]
Webhely: www.albaelektro.hu
