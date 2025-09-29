szeptember 29., hétfő

Szerelés javítás

Villanyszerelés – Fejér vármegye – Réthalmi Gábor e. v.

Villanyszerelés – Fejér vármegye – Réthalmi Gábor e. v.

Villanyszerelés, hibajavítás a hét minden napján! 

  • Panellakások, családi házak teljes elektromos berendezésének javítása, felújítása, bővítése. 
  • Dugalj és világítási áramkörök kialakítása, bővítése. 
  • Vállalom áramvédő kapcsoló bekötését, valamint lakáselosztó felújítását, kismegszakítók cseréjét. 
  • Átvizsgálás, korszerűsítés, tanácsadás. 
  • Villamos biztonsági felülvizsgálat! 
  • Eph jegyzőkönyv! 

Telefon: +36-30/137-7626 
E-mail: [email protected] 
Webhely: www.albaelektro.hu

 

 

