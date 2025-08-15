Kiss Richárd e.v. – Special Duguláselhárítás

augusztus 15., péntek

Kiss Richárd egyéni vállalkozó vagyok, több mint 10 éves tapasztalattal a duguláselhárítás területén Fejér megyében és környékén. Modern, korszerű WOMA technológiával végzem a munkákat bontás nélkül, így gyorsan és hatékonyan szüntetem meg a makacs dugulásokat. Emellett csatornatisztítást és kamerás csővizsgálatot is kínálok, hogy pontosan beazonosítsam a problémát. Szolgáltatásaim számlaképesek, fix árakkal dolgozom, és minden munkámra garanciát vállalok. Tiszta és precíz munkavégzéssel törekszem ügyfeleim maximális elégedettségére. Hétvégén és ünnepnapokon is rendelkezésre állok, hogy gyors segítséget nyújtsak. Hívjon bizalommal, és bízza rám vízelvezetési problémáit!

Telephely

Cím: 2462 Martonvásár, Ady Endre u. 20.
Telefonszám: 06/70/775-5190
Nyitvatartás: Duguláselhárítás a hét minden napján 6:00-21:00 

E-mail: [email protected]
Weboldal: https://www.spdugulaselharitas.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/spdugulaselharitas/?locale=hu_HU
TikTok : https://www.tiktok.com/@specialdugulaselharitas

 

