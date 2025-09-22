Kerkez Milos egy 200 millió forintos autóra cserélte le a Skodáját

Minden jól kereső sportoló életében eljön az a pillanat, amikor megvásárolja élete első olyan autóját, amely után nem csak a játékos rajongói, hanem az autó fanatikusoknak is megakad a szeme. Ilyen lehetett az, amikor Szoboszlai Dominik megvette élete első Lamborghini-jét. Kerkez Milos legutóbb Telkibe, a magyar labdarúgó-válogatott Írország és még egy nagyjából 16-18 millió forint értékű Skoda Superb-el érkezett, azonban úgy fest azóta lecserélte a Volkswagen fennhatóság alatt fejlesztett cseh autót egy olyan márkára váltott, amely az angolok egyik nemzeti szimbólumává vált azáltal, hogy az angol királyi család évtizedekig járt a gyártóhoz kötött típusokkal.

A Skodát egy 200 millió forintot érő V12-es SUV-ra cserélte Kerkez Milos

Fotó: Getty Images

Egy Rolls-Royce Cullinanben kapták lencsevégre Kerkez Milost

A 21 éves labdarúgó nemrégiben egy Rolls-Royce Cullinanben tűnt fel a Liverpool edzőközpontjának a közelében. A BMW tulajdonában lévő angol márka egyetlen SUV-ját 2018-ban mutatták be, amely tavaly kapott egy ráncfelvarrást. Az autó alapja a 2017-ben bemutatott Rolls-Royce Phantom VIII volt, amelynek gyakorlatilag megnövelték a hasmagasságát, a hátulját pedig „terepjárósították" és így született meg a Cullinan. Az autóban egy 6749 köbcentiméteres V12-es motor látható, ami 571 lóerős teljesítményt és 850 Nm-es nyomatékot ad le. ennek alapján úgy tűnhet akár sportos tulajdonságai is lehetnek, ám a 2,5 tonnás önsúlyával ez az autó nem a vad gyorsulásról, hanem a kényelmes utazásrólszól, amely a Rolls-Royce egyik védjegye, és inkább egy pihentető utazásra vágyik egy profi labdarúgó egy mérkőzés után, mintsem a vad száguldozásra. A típus ára nagyjából 200 millió forint közül mozog, ám valamilyen oknál fogva igen nagy az értékvesztése, ugyanis egy 5 éves, kevés kilométeres példányt 119 millió forintért árulnak a használt piacon.