Kerkez Milos egy 200 millió forintos autóra cserélte le a Skodáját
Nem akármilyen luxusautót vásárolt Szoboszlai Dominik csapattársa. Kerkez Milost nemrégiben egy Skodából látták kiszállni, azonban most ey közel 200 millió forintot érő, stílszerűen egy igazi angol ikonnak számító autót vásárolt magának a Liverpool szélső védője.
A Skodát egy 200 millió forintot érő V12-es SUV-ra cserélte Kerkez Milos.
Fotó: Kerkez Milos/Instagram
Minden jól kereső sportoló életében eljön az a pillanat, amikor megvásárolja élete első olyan autóját, amely után nem csak a játékos rajongói, hanem az autó fanatikusoknak is megakad a szeme. Ilyen lehetett az, amikor Szoboszlai Dominik megvette élete első Lamborghini-jét. Kerkez Milos legutóbb Telkibe, a magyar labdarúgó-válogatott Írország és még egy nagyjából 16-18 millió forint értékű Skoda Superb-el érkezett, azonban úgy fest azóta lecserélte a Volkswagen fennhatóság alatt fejlesztett cseh autót egy olyan márkára váltott, amely az angolok egyik nemzeti szimbólumává vált azáltal, hogy az angol királyi család évtizedekig járt a gyártóhoz kötött típusokkal.
Egy Rolls-Royce Cullinanben kapták lencsevégre Kerkez Milost
A 21 éves labdarúgó nemrégiben egy Rolls-Royce Cullinanben tűnt fel a Liverpool edzőközpontjának a közelében. A BMW tulajdonában lévő angol márka egyetlen SUV-ját 2018-ban mutatták be, amely tavaly kapott egy ráncfelvarrást. Az autó alapja a 2017-ben bemutatott Rolls-Royce Phantom VIII volt, amelynek gyakorlatilag megnövelték a hasmagasságát, a hátulját pedig „terepjárósították" és így született meg a Cullinan. Az autóban egy 6749 köbcentiméteres V12-es motor látható, ami 571 lóerős teljesítményt és 850 Nm-es nyomatékot ad le. ennek alapján úgy tűnhet akár sportos tulajdonságai is lehetnek, ám a 2,5 tonnás önsúlyával ez az autó nem a vad gyorsulásról, hanem a kényelmes utazásrólszól, amely a Rolls-Royce egyik védjegye, és inkább egy pihentető utazásra vágyik egy profi labdarúgó egy mérkőzés után, mintsem a vad száguldozásra. A típus ára nagyjából 200 millió forint közül mozog, ám valamilyen oknál fogva igen nagy az értékvesztése, ugyanis egy 5 éves, kevés kilométeres példányt 119 millió forintért árulnak a használt piacon.