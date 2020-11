Könnyek helyett vér folyt egy kislány szeméből, óriási veszélyben volt

A 22 hónapos brit kislány, Millie Brown duzzadt szemöldökkel jött világra. Az orvosok a szeme mögött egy jóindulatú cisztát találtak, akkor még azt hitték, ez nem fogja a látását befolyásolni, de eltávolítását kétéves korban majd érdemes fontolóra venniük – írja a Ripost.

Később többször is meg kellett műteni Millie-t, ugyanis a ciszta miatt vér kezdett folyni a szeméből, ami elhomályosította a látását is.

Toddler who cries tears of BLOOD due to rare cyst behind her eye has strangers ask if she's fallen over https://t.co/qEeqAv7pvX

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 28, 2020