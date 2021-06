Túl fiatalnak gondolták az orvosok a halálhoz: egy héttel később bekövetkezett a legrosszabb

Tim Smith először 2018-ban kapott egy enyhébb szívrohamot, akkor gyógyszerekkel kezelték. Tavaly februárban ismét szorítani kezdett a mellkasa, akkor koszorúérgörcsöt állapítottak meg az orvosok. Ismét gyógyszereket kapott, de a fájdalma nem enyhült. Májusban

Az utolsó ilyen eset után egy héttel azonban otthonában összeesett.

A feleség, Zaskia beperelte a kórházat, amiért nem látták el a férjét. Azt mondja, nem akarja, hogy más gyermek is úgy veszítse el az édesapját, ahogy az ő kislányai – írja a Mirror nyomán a life.hu.

Dad dies week after discharge by doctors 'who thought he was too young to die' https://t.co/2D7Usbr429 pic.twitter.com/1LPSmyUTtd

— The Mirror (@DailyMirror) June 26, 2021