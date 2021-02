Postás mentette meg az idős asszony életét: hihetetlen, miből vette észre, hogy baj van

Az amerikai posta egyik levélhordója már négy éve végezte munkáját ugyanazon a környéken. A Shonda Lemon nevű nőnek nemrég feltűnt, hogy az egyik – általa is ismert – idős asszony már három napja érintetlenül hagyta postaládáját. Mivel a postás tudta, hogy a 89 éves Helen Iwanskira ez egyáltalán nem jellemző, Lemon értesítette a rendőrséget, hogy ellenőrizzék az asszony lakását.

"I was just so overwhelmed that I just cried."

When a USPS carrier noticed an elderly customer had not picked up her mail in three days, she felt something was wrong. Authorities found the woman lying on the floor after a fall. It had been several days. https://t.co/SBB0QqsEaE

