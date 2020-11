Ők voltak a nyuszis magazin legjobb csajai, bekerültek a Playboy naptárába

Megjelent a Playboy 2021-es naptára, amelyhez a magazin playmate-jei közül a legjobbakat választották ki.

Miss Január, Geena Rocero. 36 éves és manapság már inkább csak a dekoltázsát mutogatja. A nyuszis magazinnak tavaly vetkőzött le és amikor felöltözik, komolyan foglalkozik társadalmi kérdésekkel, emberjogi aktivistaként ugyanolyan ismert, mint meztelen fotóiról.

Miss Március, Anita Jane Pathammavong, egy nagyon izgalmas és egzotikus nő. Teljesen természetes szépség, akkora volt a sikere, hogy a naptárba is beválogatták. Amúgy modellként dolgozik, több fotó készül róla márkás ruhákban, mint meztelenül.

Ali Chanel nem egy törékeny alkat, sőt kifejezetten a gömbölyded formái miatt népszerű. Amióta pedig anyuka lett méginkább, de így is nagyon szereti megmutatni a testét.

Jessi M’Bengue modellkedik, énekel és ami a Playboy naptár szempontjából a leginkább érdekes, meztelenkedik is. Szerencsére.

Hilda Dias Pimentel a tavalyi évben is szerepelt a Playboyban. A brazil lány nagyon kedvelt modell, pedig minden teljesen eredeti a testén…

Priscila Huggins májusban szerepelt a címlapon. A Puerto Ricóban született Priscilla színésznőként is ismert, amikor teheti utazik, a Playboy Mexikóban fotózta.

Chasity Samone, februárban mutatkozott be a magazinban, most pedig a naptárban is szerepel majd.

Jordy Murray, tipikus amerikai karriert futott be, a Playboy tavaly decemberben mutatta meg milyen amikor meztelen. Modellkedik, de akkor sem jön zavarba, ha semmit nem kell felvennie.