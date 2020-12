Már 18 lakó halt bele a koronavírusba egy idősotthonban a Mikulás látogatása után

Már 18 halálos áldozata van a koronavírus-járványnak egy belgiumi idősotthonban, ahol egy Mikulásnak öltözött férfi fertőzhette meg a lakókat. Az Antwerpen tartománybeli Mol városának Hemelrijck nevű otthonában a The Sun értesülései szerint 121 lakó és a személyzet 36 tagja kapta el a vírust, amelynek az ünnepekig 13 idős esett áldozatul. Helyi hírek szerint

Az idősotthon vezetése december elején szervezett Mikulás-ünnepséget a lakóknak, ahová egy Télapót is leszerveztek, így kedveskedve az időseknek karácsony előtt. Az ünnepség után nem sokkal azonban a férfi elkezdte észlelni magán a koronavírus tüneteit, majd pozitív tesztet produkált – írja a Bors.

The death toll continues to grow in the Hemelrijck nursing home in Mol, a town 50 km east of Antwerp in Belgium, following the visit of a Saint Nicholas positive with coronavirus. https://t.co/zdJSgW7i61

— The Brussels Times (@BrusselsTimes) December 25, 2020