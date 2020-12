Ez a világ legjobb szülinapi ajándéka – 90 éves asszony kapta meg a világ első Pfizer-vakcináját

Az idős brit asszony lehetett az első, aki – természetesen a klinikai tesztek után – elsőként megkaphatta a sokak által legígéretesebbnek tartott koronavírus-vakcinát.

A brit Margaret Keenan most írta be magát az orvostudomány történetébe: ő ugyanis a világon az első, aki – a klinikai tesztek után – elsőként megkaphatta a sokak által egyik legígéretesebbnek tartott, Pfizer/BioNTech-fejlesztésű koronavírus-vakcinát.

Ez a legjobb születésnapi ajándék, amit valaha kaptam

– nyilatkozta az asszony, aki a jövő héten tölti be a 91. életévét.

Nagy-Britannia Coventry nevű városában ugyanis a mai nap folyamán megkezdődött a vakcinák tömeges beadása. Nem véletlen, hogy a helyi sajtó már most V-Day-ként, azaz a győzelem (no meg a vakcina) napjaként emlegeti az eseményt. 50 kórházban adják az oltóanyagot, a 80 év felettieknek, közülük is először a legveszélyeztetettebbeknek, emellett az egészségügyi dolgozóknak és a gondozóotthonok személyzetének – írja a Daily Mail alapján a Bors.

Végre a családommal és a barátaimmal tölthetem a következő évet, miután az év nagy részében egyedül voltam – tette hozzá az asszony, miután megkapta a szert.

A második, aki követte őt, a Warwickshire-ben élő William Shakespeare – akit minden bizonnyal a neve miatt választottak ki.

Pfizer/BioNTech-vakcina alapjául szolgáló messenger RNS-módszert egyébként a Szegedi Tudományegyetemen végzett Karikó Katalin tette le – aki akár Nobel-díjat is kaphat munkájáért.