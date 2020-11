Ez a méret valójában egy átok! Átszabatná hatalmas melleit a tinilány

Vicky Rog megunta a hatalmas melleit. Pénzt gyűjt az interneten, hogy kisebbre operáltassa.

Egy 19 éves angol lány úgy érzi, hogy élete válságba került, ezért most internetes pénzgyűjtésbe kezdett. Vicky Rog szeretné az angol méretszámításban 34I méretű kebleit kisebbre szabatni és ezzel egy életre megszabadulni a „Nagymellű Vicky” gúnynévtől – írja a Bors.

A mindössze 162 centiméter magas Vicky mellei természetesen nőttek ekkorára, ám a lány szerint pokollá teszik mindennapjait.

Vicky rosszul van a mellei látványától is, ellentétben a férfiakkal, akik kéretlenül is rendszeresen megfogdossák a lányt, ha szórakozni megy. Vagyis a műtétre nem csak a testének, de a lelkének is óriási szüksége van. A brit egészségügyben az államilag támogatott mellkisebbítő műtétekre 3-6 éves várólista is lehet, a lány ezért döntött úgy, hogy megpróbálja magánúton összeszedni az operáció 5000 fontos, azaz kétmillió forintos összegét.

