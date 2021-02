Egy baklövésnek köszönhetően nyerte meg a lottó főnyereményét a házaspár

Január 18-án töltötte ki azt a lottószelvényt a házaspár, aminek gazdagságukat köszönhetik. Már harminc éve ugyanazokkal a számokkal játszottak, viszont a férj pusztán figyelmetlenségből a megszokott 9-es helyett a 8-asra lette az ikszet. Pár nap múlva ők sem hittek a szemüknek, de az elírás meghozta a szerencséjüket. Először azt hitték, hogy csak négyes találatuk van, ezért úgy sejtették, hogy 300 dollár (89 ezer forint) lesz a nyereményük. Ám amikor elmentek, hogy beválltsák a szelvényt megszólalt a hangosbemondó – közölték, hogy várják őket az ügyfélszolgálaton.

Congratulations to Barbara Haley of #SiouxCity! She matched four of five white balls and the #Powerball in Saturday's drawing to win a $150,000 prize. She bought her winning ticket at East End Car Wash, 5401 Morningside Ave. in #SiouxCity. #WooHooForYou pic.twitter.com/OTjma7Qat4

— Iowa Lottery (@ialottery) January 26, 2021