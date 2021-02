Belehal a fájdalomba a család: fejfájással ment aludni, meghalt a 19 éves fiú

A 19 éves brit fiú, Daniel Morgan, aki egyébként rendőrnek készült, hamar lefeküdt aludni január 28-án, ugyanis enyhe fejfájás gyötörte. Senki sem gondolta volna, hogy ezzel fenekestül felfordul a család élete.

A fiú fejfájása nem volt szokatlan, ugyanis hajlamos volt a migrénre. Daniel barátnője, Evie Bradburn aggódott, hogy ez valami komolyabb dolog lehet nála, de a fiú elhessegette a gondolatokat – írja a Daily Star alapján a Ripost.

Heartbreak as teenager, 19, dies after going to bed with a headachehttps://t.co/ZQockjnItx

Sent via @updayUK

— Nicola Foale (@FoaleNicola) February 8, 2021