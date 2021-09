„Az istenek ajándéka voltál” – fia zokogva jelentette be, elhunyt a Szex és New York sztárja

Szomorú napra ébredt az egész világ, 57 éves korában elhunyt a Szex és New York sztárja, Willie Garson. A színész kedden délután hunyt el rövid betegség után. Garson hasnyálmirigyrákban szenvedett, halálakor családja vette körül – erősítette meg a PEOPLE.

Garson játszotta el Stanford Blatch karakterét, Sarah Jessica Parker Carrie Bradshaw-jának legjobb barátját az HBO Szex és New Yorkban és annak spinoff-filmjeiben. Szerepelni fog a közelgő rebootban is, az And Just Like That… című filmben – írja a Ripost.

Egyik legjobb barátja, Mario Cantone komikus a közösségi oldalán szívszorító szavakkal búcsúzott el. Mint írta: teljesen lesújtotta a színésztársa halála.

„Nem is lehetett volna ragyogóbb tévés partnerem. Lesújtott és egyszerűen elárasztott a szomorúság. Nagyon hamar elvették tőlünk. Az istenek ajándéka voltál, édes Willie. Pihenj… Szeretlek” – írta Mario Cantone.

Miután az eredeti sorozat 2004-ben befejeződött, Garson folytatta karrierjét, és több film mellett olyan tévésorozatokban is szerepelt, mint a John from Cincinnati, a White Collar, a Whole Way Down és a Hawaii Five-O.

Utoljára szeptember 4-én volt aktív a közösségi médiában, a következő tweetet írta: „Legyetek kedvesek egymáshoz… Mindig! Szeretet mindenkinek. Közeledjetek a kedvességhez.”

BE KIND TO EACH OTHER……ALWAYS. LOVE TO ALL. APRROACH KINDNESS. — Willie Garson 🇺🇸 (@WillieGarson) September 5, 2021

Garson Fia, Nathen szintén a közösségi oldalán búcsúzott el imádott édesapjától. Búcsúlevele igazán szívhez szóló és nyíltan tükrözi, mennyire szerették egymást.

„Annyira szeretlek, papa. Nyugodj békében, és annyira örülök, hogy megosztottad velem az összes kalandodat, és azt hogy olyan sok mindent elértél. Annyira büszke vagyok rád. Mindig szeretni foglak, de azt hiszem, itt az ideje, hogy saját kalandra indulj. Mindig velem leszel. Jobban szeretlek, mint azt valaha is gondolnád, és örülök, hogy most már nyugodt lehetsz. Mindig is te voltál a legkeményebb, legviccesebb és legokosabb ember, akit ismertem. Örülök, hogy megosztottad velem a szeretetedet. Soha nem fogom elfelejteni vagy elveszíteni”

– írta könyvfakasztó sorait Nathen.

Borítókép: illusztráció