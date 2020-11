Tehetségkutató egykori sztárja halt meg a körúti balesetben

Gyerekként a népszerű tehetségkutatóban mutatta meg szép hangját, Ördög Nóra örökös barátjának fogadta azt a 17 éves fiút, aki életét vesztette a vasárnap hajnalban, a budapesti Károly körúton történt balesetben. Muzsikus családban nőtt fel, rokonai összeomlottak a tragédia hallatán.

Ó. Attila 12 évesen került be a Kismenők című műsorba, ahol Ördög Nóra és Tilla csapatában szerepelt. „Gyönyörű hangod van!” – mondta neki Ördög Nóra, aki örökös barátjának fogadta akkor a kisfiút. A Ripost elérte a műsorvezetőt, aki valószínűleg a lap újságírójától tudta meg, hogy korábbi csapattagja életét vesztette, de nyilatkozni nem akart.

A Ripost elérte a család egyik barátját, aki lapnak elmondta: a fiú családja összeomlott, egyelőre telefonon sem lehet velük beszélni. „Én fiamként szerettem” – mondta a Ripost-nak Zsolt, akitől megtudták:

az anyósülésben ülő fiú állapotát stabilizálták, túl van az életveszélyen.

Sárközi Gyula a tragikusan elhunyt fiú édesapjának volt osztálytársa, lánya pedig Attilával járt egykor iskolába. Tisztelettudó, jóravaló gyereknek ismerték Attilát, akivel soha nem volt baj. „Muzsikus család az övék, inkább gitároztak, nem hegedültek, Attila kiskorában is járt énekelni azután is, hogy a Kismenők véget ért” – jellemezte az áldozatot. „A magyar irodalmat is nagyon szerette, szavalt, saját verseket is írt.”

Felesége látta is Attilát néhány hete a kocsiban, onnan köszönt ki neki, de azt nem tudta, hogy a fiúnak nincs jogosítványa. A tragikus vasárnapi hajnalon nem először vezette a kopott gumijú, öreg autót.

Felmerül a kérdés, mit keresett a két fiatal fiú hajnalban az utcán. Attiláék a Józsefvárosban laknak, feltételezhető, hogy hazafelé tartottak, talán buliból.

A lap megkérdezte a BRFK-t, hogy a sofőr a baleset idején alkohol vagy drogos befolyásoltság alatt állt-e, de azt még nem tudták megmondani, mivel tart a vizsgálat. Azt azonban megerősítették: jogsi nélkül vezetett.