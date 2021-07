Megszólalt az ismert családorvos: így alakul az oltási kedv a gyerekeknél

Már 12 éves gyerekek is olthatók és két nappal a szeptemberi iskolakezdés előtt oltási kampány indul a védettségükért. Így reagált a hírre dr. Bense Tamás családorvos.

„Nagyon örülök neki, hogy már a 12 éves gyerekek is olthatók. Bízom benne, hogy ez az iskola előtti kampány minél több szülőt meg fog érinteni és nagyon sokan élni fognak az oltási lehetőséggel” – nyilatkozta a Ripostnak a családorvos, aki azt is elárulta, hogy már korábban is sokan érdeklődtek nála az oltás iránt.