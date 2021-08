Meglepő fordulat! Gábor el sem mozdul Marsi Anikó mellől

Minden pillanatot együtt tölt a boldogságban úszó Marsi Anikó és új párja. Ám kiderült, ez nem mindig volt így. Anikó sokáig hallani sem akart a férfiról.

Ezt ne hagyja ki! Semmi keresnivalója a genderideológiának az óvodákban és iskolákban

elváltak az útjai Marsi Anikónak és Palik Lászlónak. Mostanra mindkettőjükre rátalált a szerelem, és ma már Anikó és Gábor sem titkolja, hogy egy párt alkotnak. Pedig a kezdet nem volt ilyen reményteli. Gábor kitartó udvarlása azonban végül meghozta gyümölcsét, és Anikó minden, számára fontos embernek bemutatta választottját. Kapcsolatukat csak tovább erősítette a közös balatoni nyaralás, valamint egy tengerparti vakáció a gyerekekkel.

És bár a kapcsolat elején hónapokig igyekeztek a külvilág előtt titkolni kapcsolatukat, mégis eljött a pillanat, amikor Anikó elérkezettnek látta az időt, hogy megismertesse Gábort a hozzá legközelebb álló emberekkel és kollégáival. Manapság pedig az őssejtszállítással foglalkozó férfi annyi időt tölt Anikóval, amennyit csak lehet.

„Kivett egy hónap fizetés nélküli szabadságot, hogy most állandóan Anikó mellett lehessen. Azt nem árulta el, hogy miért, csak annyit tudunk, hogy most Anikóval tölti a nap 24 óráját.

Otthon is együtt vannak, együtt futnak, főznek, vásárolnak. Gábor hozza-viszi őt a TV2-be, megvárja a stúdió előtt, és aztán mennek is haza. Úgy tűnik a kívülállónak, mintha a széltől is óvni akarná Anikót. Azt azonban senki nem tudja, hogy ennek mi az oka„ – mesélte a férfi egyik ismerőse a Blikknek, amit a Metropol szemlézett.

Nem tündérmesének indult

„Még taxis korában Gábor sokat fuvarozta Anikót. A férfinak első pillanattól nagyon tetszett Anikó, neki azonban egyáltalán nem jött be Gábor. Egyszerűen nem tetszett neki, és nem is volt igazán szimpatikus. Bár udvariasan elbeszélgetett a taxisofőrrel, de esze ágában sem volt táptalajt adni a nyomulásának. Gábor azonban nem adta fel. És egy idő után legalább azt sikerült elérnie, hogy Anikó megadja neki az e-mail-címét, így néha üzenetet váltottak egymással. Közben mindkettőjük élete nagyon megváltozott: Gábor összejött Agócs Judittal, Anikóék pedig külföldre költöztek. Aztán amikor összefutottak véletlenül a Normafánál, megbeszélték, hogy legközelebb együtt futnak. Gábor ezerrel nyomult a csinos bemondónőnél, de Anikónak még mindig nem jött be a férfi. Aki ismeri Gábort, az tudja, hogy van egyfajta sármja. Így amikor Anikó fiai még Dominikán voltak, egy futás alkalmával megbeszélték, hogy Anikó házában együtt főzik meg az aznapi vacsorát. Azóta együtt vannak” – árult el részleteket az informátor a lapnak.

Palik László is megkedvelte

Anikó és Laci minden fontos, elsősorban a gyerekeket érintő kérdésben egyeztet egymással, hiszen a fiúkat együtt nevelik. Emiatt számított mérföldkőnek a kapcsolatban, amikor Anikó bemutatta egymásnak a két férfit. Gábort állítólag nemcsak a gyerekek, de Palik László is szimpatikusnak találta. Ezek után aztán Laci számára sem okozott gondot, hogy elengedje családját a tengerparti nyaralásra a gyereknevelésben nagy gyakorlattal bíró Gáborral. Az együtt töltött idő pedig jó hatással volt Anikó párkapcsolatára is, hisz ma már a szerelmesek minden pillanatban igyekeznek egymás társaságában lenni.