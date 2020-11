Kezd kiborulni! Párja helyett fazekakkal táncol Gelencsér Timi (videó)

A Dancing With The Stars versenyzőit minden héten tesztelik a koronavírus miatt, így derült ki, hogy a szépségkirálynő fertőzött. A kényszerű karantén első napját még élvezte Gelencsér Timi, elfoglalta magát, de mostanra úgy érzi, becsavarodik a bezártságtól.

Hónapok óta kőkeményen próbál minden nap Gelencsér Tímea, hogy minél jobb produkciót tudjanak bemutatni Hegyes Bercivel a Dancing With The Stars műsorban. Igyekezetüket siker is koronázta, hiszen legutóbbi táncukra a zsűritől megkapták a maximális 40 pontot.

A múlt hétvégén viszont a modell és táncos párja nem léphettek a parkettre, mert a kötelező teszteléskor kiderült, Timi megfertőződött a koronavírussal. S bár nincsenek tünetei, karanténba kellett vonulnia.

A kényszer szülte bezártság mostanra kezdi kiborítani, szürreális videóban mutatta meg, hogy érzi magát otthon, egyedül – írja a Bors.