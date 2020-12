Itt az igazság: őszintén beszélt a magyar orvos a koronavírus-vakcinák mellékhatásáról

A vakcinákkal kapcsolatban a legtöbb ember attól fél, milyen mellékhatása lesz. Erről is tudunk már és az is kiderült, kik azok, aki jobb, ha még nem adatják be a védőoltást.

Most már biztos, december utolsó napjaiban érkezik az első adag oltóanyag Magyarországra. A vakcinainfo.gov.hu oldalon el is indult a regisztráció, amelyet számítógépről vagy akár mobiltelefonról is meg lehet tenni. A védőoltás ingyenes és önkéntes, már az első napon rengetegen bejelentkeztek. De vannak sokan olyanok, akik azért nem merik kérni a vakcinát, mert nem tudni semmit arról, milyen kellemetlen mellékhatásai lehetnek. Rékassy Balázs az ATV egyik háttérműsorában elmondta: hőemelkedés, fejfájás és bőrpirosság kísérheti az oltást – ám mindez teljesen normális. Ha ezek a tünetek vannak, az azt jelenti, hogy a szervezet reagál az oltásra és van immunválasz, vagyis hatásos az oltás. – jelentette ki az egészségügyi közgazdász. Az ismert szakember még azt is hozzátette, a Pfizer oltását 44 ezer emberen tesztelték, 20-30%-nál jelentkezett kisebb mellékhatás, de ezek másnapra elmúltak – közli a Bors. Rusvai Miklós tanácsa: a várandós nők még ne adassák be az oltást! A statisztikák szerint még nem oltottak egyik vakcinával sem elegendő terhes nőt, gyereket és immunhiányos beteget – magyarázta a Borsnak dr. Rusvai Miklós virológus. Persze ez nem azt jelenti, hogy gond lenne a vakcinával, hanem azt, hogy ezekben a csoportokban még nincs elegendő értékelhető adat, így tovább folytatódnak az immunizálási kísérletek. A gyártók azt ígérik, hogy a hónap vége előtt meglesznek ezek az adatok is, így idehaza nagy valószínűséggel már ezekre az eredményekre nem kell várni az immunizálás megkezdése előtt – fűzte tovább a virológus, a Bors érdeklődésére, aki hangsúlyozta, hogy akinél valamilyen kockázati tényező áll fenn – terhesség, betegség, allergia – mindenképp egyeztessen kezelőorvosával, mielőtt felveszi a vakcinát. Rövid időn belül azonban befuthatnak ezek az eredmények is.