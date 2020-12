Ilyen lesz Törőcsik Mari karácsonya

A kétszeres Jászai Mari- és háromszoros Kossuth-díjas színészlegenda az ünnepekkor sem fogad majd vendégeket velemi otthonában, hiszen rá nézve különösen veszélyes lehet a koronavírus.

Törőcsik Mari a koronavírus-világjárvány kitörése, vagyis idén március óta él hermetikusan elzárva a külvilágtól, hiszen nem­csak idős kora, de krónikus tüdő- és felső légúti betegsége miatt is fokozottan veszélyeztetett.

Családtagjai persze időnként meglátogatják, de ápolóján kívül senki nem lépi át a velemi ház küszöbét, csak az ablakon keresztül beszélgetnek a nemzet színészével.

November 23-án a a 85 születésnapján is az utcáról köszöntötte őt a Nemzeti Színház igazgatója, Vidnyánszky Attila és a társulat néhány tagja. Az elővigyázatosság természetesen az ünnepi időszakban is megmarad, így Törőcsik Mari ápolójával tölti majd a szentestét és telefonon beszél majd rokonai­val s persze a barátaival.

A szombathelyi Weöres Sándor színház alapító igazgatója, Jordán Tamás is készül az ünnepi beszélgetésre.

„Kialakult egy rutinunk, vagyis hogy kéthetente hívom Marit telefonon, és olyankor, ha ereje engedi, hosszan beszélgetünk. Minden érdekli, ami a színházzal kapcsolatos, és persze a humora is a régi. Az ünnepek alatt is hívni fogom, ahogyan a többi barátja is így tesz majd. Közben pedig abban reménykedem, hogy a jövő év első felében magunk mögött tudhatjuk ezt a vírushelyzetet, és személyesen is meglátogathatom őt. Karácsonykor is, ahogy mindig, mellette lesz a segítője, aki természetesen elkészíti az ünnepi menüt is”

– árulta el a Ripostnak Jordán Tamás, aki úgy látja, hogy a legendás színésznő a lehetőségekhez képest jól viseli a karantén miatti helyzetet.

„Tiszteletreméltó az a méltóság, amivel ő képes kezelni a nehézségeket. Követi a koronavírus-helyzet alakulását, és nem panaszkodik most sem. Tanítani kéne azt a türelmet, amit ő képes mutatni…” – jelentette ki a nemzet színésze.