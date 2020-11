Hamarosan indul a Doktor Balaton a TV2-n

Már nem kell sokáig várakozniuk a nézőknek, hamarosan megismerhetik a TV2 új, teljes egészében magyar fejlesztésű napi sorozatának történetét. A Doktor Balaton főbb szerepeit többek között olyan színészek alakítják, mint Bodrogi Gyula, Voith Ági, Mészáros András, Gula Péter, Hirtling István, Pálfi Kata és Sárközi-Nagy Ilona.

A „magyar Dallas” történetének helyszíne a Balaton-felvidéki Balatonmeggyes, a cselekmény középpontjában pedig az egyedülálló és hatásos gyógyvíz áll. A hétköznap esténként képernyőre kerülő sorozatban nem lesz hiány váratlan fordulatokban, a dráma és a vígjáték elemeit ötvöző történet számos meglepetést tartogat majd estéről estére azoknak, akik figyelemmel kísérik a Mészáros András címszereplésével készülő dramedyt. A nézők pedig végre láthatják a hamarosan induló Doktor Balaton első képkockáit is:

Az új napi televíziós sorozat ötletgazdája és producere Diószegi Judit, gyártója a ContentLab&Factory, amely számos magyar sikersorozatot jegyez.

„Nagy örömmel mutatjuk be a Doktor Balaton első képkockáit. A ContentLab&Factory a pandémia okozta komoly kihívások ellenére is profi, összehangolt munkával egy ilyen színvonalas produkciót hozott létre, ami reméljük, hogy a nézők tetszését is elnyeri majd” – mondta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója.

A Tények korábbi riportja a nyáron indult forgatásról: