Elárulták a nők, milyen érzés az orgazmus

Mit élnek át a gyönyör közben? Most kiderül.

Vajon milyen érzés a nőnek, amikor beteljesedik nála a gyönyör? Mire gondolnak közben? Na és mire gondolnak előtte? És mit mondanának el a férfiaknak, ha mindannyian nyíltan mernének beszélni a dologról?

A Ripost megkérdezte őket, ők pedig meglepő, izgalmas és tanulságos válaszokat adtak kérdéseikre.

Elönt a hála

Lehet, hogy hülyén hangzik, de az első szó, ami eszembe jut az orgazmusról, az a hála. Szerencsére minden férfi, akivel dolgom volt, sok energiát fektetett abba, hogy nekem is jó legyen a szex, ne csak neki. Viszont többször is volt olyan élményem, hogy hiába próbálkozott a másik, hiába terelgettem abba az irányba, ami nekem jó, egyszerűen nem klappoltak a dolgok. Így aztán olyankor, amikor egy férfi tényleg tudja és érzi, hogy mire is vágyom, az orgazmussal együtt egy iszonyat nagy hála önt el, sőt volt már rá példa, hogy az első szó, amit ilyen helyzet után kimondtam, az az volt, hogy köszönöm – árulta el a 42 éves Brigitta.

Megáll a világ

Fogalmam sincs, milyen érzés lehet a pasiknak az orgazmus, de szerintem nagyjából hasonló, mint nekünk. De sokszor olvastam, hogy a nőknél az idegvégződések száma a többszöröse annak, mint ami a pasiknak van. Szóval talán úgy lehet legjobban elképzelni a női orgazmust, hogy a férfiét beszorozzuk mondjuk százzal. De tényleg. Amikor elélvezek, olyankor megáll a világ, egyszerűen semmi másra nem tudok koncentrálni, totálisan átélem az élményt, és olyan, mintha az egész testemben tűzijáték lenne – avatott be a 27 éves Niki.

Elrepít egy másik dimenzióba

Én minden orgazmusnál egy kicsit meghalok. Vagy valami hasonló. Komolyan, percekig nem tudok semmit csinálni. Remegek, teljesen más világban járok, és oké, persze felveszem utána a ritmust, és igyekszem azonnal viszonozni a pasimnak a dolgot, ne kelljen várakoznia percekig, amíg magamhoz térek. Közben viszont még totálisan a hatása alatt vagyok annak, amit előtte éreztem. Szóval szerintem a legfontosabb, amit egy férfi tehet, az, ha nagyon odafigyel, amikor már a nő közelít a csúcshoz, és semmiképp nem hagyja abba, amit éppen csinál. Plusz ha utána hagyja a nőt kicsit magához térni, hadd élje meg minden másodpercét ennek a fantasztikus érzésnek, amit ráadásul ő okozott – vallotta be a 34 éves Petra.