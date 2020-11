Drámai fordulat a soroksári futónő ügyében: más lehet a gyilkos?

Szerb szál is lehet a meggyilkolt soroksári futónő ügyében? A szomszédos ország nyomozói még hazugságvizsgálatnak is alávetették a magyar zsaruk által gyanúsnak vélt férfit.

Ami eddig biztosan tudható: hét évvel ezelőtt futni indult soroksári otthonából Kardosné Gyurik Krisztina, nem sokkal később a családanyát holtan találták, de nem jöttek rá, ki gyilkolta meg. 2018-ban a laboratóriumi vizsgálatok egyezést mutattak ki a holttesten rögzített anyagmaradványok és egy éppen akkor börtönbüntetését töltő férfi, R. Szilveszter DNS-mintája között – írja a Ripost.

A férfi tagadott, annyit ismert el, hogy a helyszínen látott egy párt veszekedni, ő pedig odament csitítani a kiabáló férfit. A börtönben letétben őrzött holmija között viszont megtalálták a nő mobiltelefonját.

A magyar rendőrök mindeközben most a Blikk információi szerint azt kérték külföldi kollégáiktól, hogy egy szerb állampolgárságú férfit vigyenek be és hallgassák ki, mert lehetséges, hogy ő gyilkolt. A férfi 2013-ban embercsempészet miatt börtönbe került, épp egy hónappal Krisztina megölése után. Ekkor hangozhatott el valami, ami eljutott a magyar hatóságokhoz, és felkeltette a gyanújukat. A szerb zsaruk a magyarok kérésére kihallgatták a férfit, sőt, poligráfos vizsgálatnak is alávetették.

„Legnagyobb megdöbbenésemre a több ezer oldalas nyomozati anyag minden egyes betűje tökéletesen olvasható, kivéve az a pár sor, ami ennek a férfinak a kihallgatásáról és a hazugságvizsgálat eredményéről szól. Nagyon remélem, hogy a bíróságon megtudom, mi lett az eredmény”

– közölte R. Szilveszter védője, dr. Lichy József.