Az Édenkert szétzúzása után új pedofilfórum indult

A kibernyomozók kétszer is szétzúzták a gyomorfogató célból működő internetes gyűjtőoldalt, ám a pedofilok online hálózata szinte azonnal újraszerveződik.

A május elején leleplezett, az internet elsősorban bűnözők által használt sötét részében, az úgynevezett dark weben működő magyar pedofilfórum eddig elfogott hét tagjának a nyomozás jelen állása szerint nem volt köze a legnagyobb hazai pedofil online közösséghez, az Édenkerthez – tudta meg a Magyar Nemzet.

Az azonban egyáltalán nem zárható ki, hogy a több ezer fórumozó, illetve a több tízezer, gyermekekre veszélyes szexuális ragadozó között nincs olyan, aki a 2015-ben, majd újjáalakulása után 2017-ben is szétzúzott pedofilfórumról „elszökve” az új online közösségben kötött ki vagy továbbra is szabadon „kószál” az internetes térben.

Jól mutatja a probléma nagyságát, hogy az interneten megtalálható illegális tartalmakon belüli pedofil anyagok aránya több mint az ötszörösére nőtt tíz év alatt.

Feltört közösség

Édenkert, majd Édenkert Reborn (Újjászületett) néven működött éveken keresztül az eddig azonosított legnagyobb magyar pedofilfórum a dark weben. Az utóbbit Édenkert 2.0 néven is emlegették pedofil körökben. A most lebuktatott pedofilfórum pontos tartalmáról elsősorban a gyermekek jogait védendő, másodsorban a nyomozás érdekeit figyelembe véve egyelőre nem hozható nyilvánosságra egyetlen részlet sem.

A kétszer is szétzúzott Édenkertről azonban igen, már csak azért is, hogy felhívjuk gyermekes olvasóink figyelmét a családjukra leselkedő pedofil ragadozókra, akik akár saját rokonaik között is megbújhatnak. Sőt a szűk családon belül is.

Az Édenkertet másodjára 2017-ben egy etikus hekker segített lebuktatni. Feltörte a pedofilfórum oldalát, és letöltötte a fórum teljes tartalmát a felhasználók adataival együtt, majd eljuttatta azokat a PestiSrácok munkatársnőjének és a Hír TV egyik bűnügyi riporterének. Ők továbbították az óriási adathalmazt a kibernyomozóknak, akik aztán fel is számolták az Édenkert 2.0-t is. A hírportál tavaly cikksorozatban fel is dolgozta az Édenkert mocskos üzelmeit.

Ebből tudjuk, hogy

az Édenkert Rebornnak 1025 regisztrált felhasználója volt. Többségük magyar, akik megbecsülhetetlen mennyiségű, az esetek egy részében saját gyártású gyermekpornográf-tartalommal árasztották el a világhálót. Élményeket cseréltek, bátorították és tanácsokkal látták el a valós élményben még nem részesült tagokat

arról, hol érdemes vadászni, hogyan lehet rokonságban vagy ismerősök gyerekét elcsábítani, mire kell vigyázni, hogy a család előtt le ne bukjanak, mennyi idős kortól és hogyan lehet beavatni a saját gyermeket és arra nevelni az élettársat, feleséget, azaz a gyermek anyját, hogy az elfogadja a különös játékot.

A leggyomorforgatóbb, hogy több száz olyan magyar pedofil van, aki a házastársa tudtával, beleegyezésével, sőt közreműködésével használja szexuális tárgyként saját gyermekét.

Kiárad a bűn

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság adatai szerint 2020 első felében az Internet-hotline-on jelentett illegális tartalmak 41,6 százaléka minősült pedofil tartalomnak. Egy évtizeddel korábban, 2011-ben ez az arány még csak 7,7 százalék volt.

A neten futótűzként terjedő pedofilhálózatokra pedig az említett Édenkert a fő példa. Az az Édenkert, amelynek működési elvei, gyakorlata, gyomorforgató tartalma az újonnan leleplezett magyar pedofilfórum jellemzője is.

Értesülésünk szerint ugyanazokat a módszereket és tartalmakat osztották meg a pedofil fórumozók, akik gyakran saját gyermekeikkel is – szakmai szóval – szexuális cselekményt végeztek, és azt közzé is tették a fórumon. Mint azt megírtuk, gyermekpornográf-felvételeket megosztó, nemzetközi bűnszervezet négy vezetőjének tartott magyar férfit tartóztatott le május elején a nyomozási bíró. A megalapozott gyanú szerint egy 46 éves férfi 2019 nyarától Újpestről egy olyan nemzetközi bűnszervezetet irányított, amely gyermekek szexuális kizsákmányolásáról készített képek gyűjtését és megosztását végezte a bűnözői körökben közkedvelt dark weben.

Az elkövetésben három másik magyar férfi is részt vett, egyikük a saját gyermekét is rendszeresen abuzálta, amiről felvételeket készített, és azokat másoknak is hozzáférhetővé tette. Az Origó értesülése szerint a szervezők egyike saját kiskorú testvérét erőszakolta meg, és az arról készült felvételeket szintén hozzáférhetővé tette a fórumon.

Nemzetközi kihívás

A pedofilhálózat leleplezése egy szakmailag folyamatosan fejlődő, erőforrásaiban a kormány részéről tudatosan megerősített, a kiberbűnözés elleni főosztálynak köszönhető. A Nemzeti Nyomozó Iroda egységeként működő főosztály létszámát még Papp Károly országos rendőrfőkapitány növelte meg száz fővel 2017-ben. Papp Károly akkor úgy érvelt:

„2014-ben látszott egy markáns emelkedés a kiberbűnözés, elsősorban a számítógépes csalások területén. A számítástechnika terjedése arra ösztökél, hogy a kiberbűnözési egység létszámát száz fővel növeljük. A következő évek-évtizedek egyik nagy kihívása a magyar, az európai és a világ rendőrségei számára a kiberbűnözéssel szembeni hatékony és határozott fellépés.”

Az altábornagy leszögezte: ezt a munkát mindig a nemzetközi és a hazai társ­szervekkel együtt végzik a hatóságok. A BRFK azonnal reagált a főkapitányi döntésre, és Bucsek Gábor akkori főkapitány bejelentette: a kiberbűnözés ellen létrehozzák a csúcstechnológiai bűnözés elleni önálló osztályt.

A Magyar Nemzet úgy tudja, a hatóságok kíberbűnözés elleni fokozott fellépése az Édenkert létének is volt köszönhető. Persze az egyéb online bűncselekmények, így például az internetes csalások, az adathalászat, az állami intézmények netes hálózatai elleni kibertámadások számának radikális növekedése is megkívánta a rendőrség és a titkosszolgálat megerősítését e területen is.