A vállamon halt meg: megszólalt Oszter Sándor özvegye, Failoni Donatella

Oszter Sándor és Failoni Donatella az év nagy részét külön töltötte, de az utóbbi időkben közelebb kerültek egymáshoz. A Kossuth-díjas színművész élete utolsó perceit hitvesével töltötte balatonrendesi házukban.

Megrázó posztot tett közzé a Facebookon szombat kora hajnalban Failoni Donatella: „Meghalt a férjem szívinfarktusban, vége az életemnek!”. A gyászhír futótűzként terjedt a művésztársak és a rajongók körében. Sokan emlékeztek Rózsa Sándor, a híres betyár megformálójára és a többi emlékezetes színházi és filmszerepére. Mindannyian együttérzésükről biztosították az özvegyet, aki a férje elvesztése előtti napon még az őszi táj, a hulló falevelek szépségét mutatta meg az ismerőseinek.

Balatonrendesen történt a tragédia

A Bors munkatársai vasárnap nem sokkal dél előtt érte utol telefonon Oszter Sándor hűséges társát. A 42 évi házasság után, a férjét gyászoló feleség megtört hangon szólt a telefonba.

Sok üzenetet kapok, ami jólesik, hogy mit érzek, arról egyelőre nem szeretnék beszélni, mert fontosnak érzem, hogy a gyászomat magamban éljem meg.

A férjem éppen lent volt velem a balatoni házunkban, ott lett rosszul. A vállamon halt meg! – mondta súlyos gyászában Donatella a lapnak.

Lányuk, Alexandra szintén a színészi pályát választotta. A közösségi portálon arra kérte a média munkatársait, hogy ne kérjenek tőle interjút, de ugyanott megosztott néhány gondolatot édesapjával kapcsolatban:

„Elment… Kiváló mesterem volt. „Tanulj meg fiacskám komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni ha kell! Tanulj a rosszhoz is jó képet vágni… mert minden-minden csak komédia…!” Hálás vagyok Neki mindenért. Igazán tudott élni! Az Élet színskáláján mindent megmutatott. Tudom, ezután is mindig velem lesz…”

Nyertes Zsuzsa ezen héten, pénteken állt volna színpadra Oszter Sándorral a Kassai polgárok című darabban. A színművésznő a Borsnak kifejtette: baráti kapcsolatot ápolt Sándorral, akivel egymás életét is ismerték.

Örülök neki, hogy feleségével szép korukban újra egymásra találtak, a lányával is helyrejött a kapcsolatuk…

Diósjenő és Balatonrendes közössége is ledöbbent a híres színész halálhírén. Előbbin rendezte be Oszter Sándor a vadászkastélyát, utóbbin pedig Donatella töltötte az év egy részét. A házaspár az év egy részében különböző helyeken élt, olykor viccesen meg is jegyezték, hogy talán éppen ennek köszönhetik, hogy frigyüknek csak az egyikük halála vethet véget.

Diósjenői szomszéd: ketten cipeltük a kazánt

A Bors szombaton Diósjenőn járt, és helyiekkel beszélgetett Sándorról.

Sok volt az irigye, pedig az eszével és a tehetségével érte el a mások által csak áhított gazdaságot!

Én csak a legjobbakat mondhatom a művész úrról, ugyanis volt, hogy az éhezéstől mentett meg minket a gyerekeimmel. Amikor éppen nem volt jövedelmem, ő adott a kúriája körül feladatokat! – mondta lapunknak egy hálás férfi.

A színészlegenda a szomszédjai szerint is egy igen kedves ember volt.

Rendszeresen kérdezgette, hogy miben segíthet, és ha mondtunk neki valamit, akkor ténylegesen jött azonnal.

Neki nem derogált lejönni velem a pincénkbe, hogy az elromlott kazánt kivigyük, amikor be kellett kötni az újat – emlékezett Oszterre József. Felesége, Tünde azt is megemlítette, hogy még a születésnapokon is felköszöntötték egymást.

Sanyival egy helyi kocsmában találkoztunk. Sokszor meghívtam kávéra, ő pedig mindig visszahívott. Egyszer megkért, hogy menjek el vele vadászni! Nekem nincs fegyverem, de ő nagyon jól bánt a puskájával! Amikor együtt voltunk, ugyan semmit nem lőtt, mégis jó élmény volt felmászni vele a lesre! – árulta el az idősödő férfi.

Lenner István Balatonrendes előző polgármestere volt. Az otthonában éppen nem értük el, a telefonját az édesanyja vette fel.

Sokat dolgoztam a településünk boltjában, Donatella gyakran vásárolt nálam. A közösségi életből mindketten kivették a részüket, gyakran fel is léptek a rendezvényeinken. Kedves emberekként gondolok rájuk – mondta Márta.