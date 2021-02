A karantén miatt vágtak bele, ma már havi 23 milliót keres a fiatal pár

Luana és Arthur megtalálta a módját, hogyan erősítsék meg a kapcsolatukat a koronavírus-járvány alatt.

A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások az emberi kapcsolatokat is próbára teszik. Luana Kazaki és Arthur O Urso azonban megtalálta a módját annak, hogyan erősítsék meg a kapcsolatukat a karantén ideje alatt, ráadásul ezzel még pénzt is keresnek.

A pár szexvideókat kezdett el készíteni, amelyeket meg is osztottak egy olyan oldalon, ahol bizonyos összegért cserében érhetőek el ezek a videók – írja a DailyStar.

A házaspár jelenleg havi 23 millió forintnak megfelelő összeget keres a videóival, ám még ezt is tudják fokozni. Úgy döntöttek, hogy szeretnének segíteni a hasonló sorsra jutott szerelmeseken is, ezért tanácsokat is adnak: úgynevezett „válás elleni aktivistáknak” tartják magukat – olvasható a life.hu oldalán.