Bulvár

1 órája

Buzsik Borkának komoly ellenfele akadt - megmutatta szépséges új barátnőjét a futballista

A Ferencváros jelenleg sérüléssel bajlódó játékosa, Ifj. Lisztes Krisztián közös képet posztolt rendkívül dekoratív új barátnőjével, a modellként és influencerként is ismert Jócsák Beával. Buzsik Borka új ellenféllel nézhet szembe ami a népszerűségét illeti?

Feol.hu
Sok hasonlóság van Buzsik Borka és Lisztes Krisztián új barátnője között

Fotó: Trenka Attila

A Ferencváros 24 éves középpályásának karrierje, az utóbbi időben igen szerencsétlen módon alakult. Csúcsformáját a 2023-as tavaszi NB I-es idényben futotta, amikor többek között, az akkor Fehérvár FC néven szereplő Videoton elleni mérkőzésen csereként beállva duplázott, ezzel 2-2-re végződött az a találkozó az Üllői úton. A jó formának köszönhetően 2024 nyarán, a jelenleg a Bajnokok Ligájában szereplő Eintracht Frankfurthoz igazolt, ám ott kevésnek bizonyult a játéktudása, és csak a negyedosztályaban lévő tartalékcsapatban játszott. Mivel nem kapott játéklehetőséget az első keretben, a 2025-2026-os idényre kölcsönben visszatért a Fradihoz, de jelenleg a sérülése miatt nem számíthat rá Robbie Keane. Amennyire nem jöttek össze a dolgok karrierjében, olyan szerencsés a magánéletben. Korábban  a tornász Székely Zójával volt együtt, ám nemrégen szakítottak. Azonban a szingli élet nem tartott sokáig, pár hónappal később, Ifj.Lisztes Krisztiánra újra rátalált a szerelem, egy gyönyörű modell személyében, így lehetséges hogy Buzsik Borka új „ellenfélre" akadt ami az ismertséget illeti.   

Buzsik Borka
Külső jegyeket tekintve sok a hasonlóság Ifj.Lisztes Krisztián új barátnője és Buzsik Borka között.
Fotó: Lisztes Krisztián/Instagram

Népszerű influencer Lisztes Krisztián új barátnője, aki sok mindenben hasonló mint Buzsik Borka

A futballista új barátnője a népszerű modell és influencer, Jócsák Bea, aki vonásait tekintve igen sokban hasonlít Szoboszlai Dominik feleségére. Posztjaiból kiderül, hogy leginkább az elegáns stílust részesíti előnyben az öltözködés terén, csakúgy mint Borka. Vajon ez véletlen egybeesés lehet, vagy tényleg konkurálni szeretne Buzsik Borkával?

 

