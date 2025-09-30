szeptember 30., kedd

Az egyik leghíresebb angol bulvárlap címlapjára került Buzsik Borka

Az angol Daily Star címlapján tűnt fel Szoboszlai Dominik kedvese. Buzsik Borkáról egy igen terjedelmes cikk jelent meg az online magazinban.

Az egyik leghíresebb angol bulvárlap címlapjára került Buzsik Borka

A Daily Star címlapjára került Buzsik Borka

Fotó: fotocentral

A nemzetközileg is ismert bulvárlap írásában gyakorlatilag teljesen kielemezte Buzsik Borka Közösségi-média felületeit, valamint életútját is alaposan is górcső alá vették. Emellett megemlítették Szoboszlai Dominik korábbi partnerét, Gécsek Fannit is a cikkben.

Fotó: fotocentral

A szerző szerint Buzsik Borka visszafogott közszereplő

Borka ismertsége 2024 tavaszán növekedett meg ugrásszerűen, amikor nyilvánossá vált kapcsolata a magyar válogatott játékossal.A cikk írója visszafogott közszereplőnek nevezte Borkát, aki számára a család, és a magánéletének védelme a legfontosabb. Ennek is köszönhetően mindössze 13 poszt található Instagram-oldalán, azok is főként közös fényképek férjével, és kislányukkal.

 

