Az egyik leghíresebb angol bulvárlap címlapjára került Buzsik Borka

A nemzetközileg is ismert bulvárlap írásában gyakorlatilag teljesen kielemezte Buzsik Borka Közösségi-média felületeit, valamint életútját is alaposan is górcső alá vették. Emellett megemlítették Szoboszlai Dominik korábbi partnerét, Gécsek Fannit is a cikkben.

A Daily Star címlapjára került Buzsik Borka

Fotó: fotocentral

A szerző szerint Buzsik Borka visszafogott közszereplő

Borka ismertsége 2024 tavaszán növekedett meg ugrásszerűen, amikor nyilvánossá vált kapcsolata a magyar válogatott játékossal.A cikk írója visszafogott közszereplőnek nevezte Borkát, aki számára a család, és a magánéletének védelme a legfontosabb. Ennek is köszönhetően mindössze 13 poszt található Instagram-oldalán, azok is főként közös fényképek férjével, és kislányukkal.