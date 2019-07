Beindul az EFOTT: önkormányzati javaslatok az autóval érkezőknek

Szabálytalan közlekedéssel, szemeteléssel, hangoskodással, egyéb károkozással ne zavarják a lakosságot – kéri Velence önkormányzata a fesztiválra érkezőktől.

Kedden nyitotta meg kapuit a 2019-es EFOTT fesztivál Velencén. A nyitónapon zászlóparádé, utcakarnevál és tábortűz melletti akusztik koncert alapozta meg a hangulatot, ahol a Follow The Flow énekese, Szakács Gergő várta a látogatókat baráti hangulatú, egy szál gitáros akusztik koncerttel. A fesztivál szerdán, azaz a nulladik napon „giccspartyval” folytatódik.

Velence önkormányzata az Evezős út és a tó közötti területre koncentrálódó fesztivál kapcsán idén is javaslatokat tett a parkolni szándékozók számára – érdemes ezeket figyelembe venni, ugyanis nagyon komoly bírság lehet a vége, ha tilosban hagyják a vendégek az autójukat. A fesztivál szervezői egyébként már tavaly is Sukoró területén, a szabadstrand mellett biztosítottak lehetőséget a parkolásra egy öthektáros területen. A felhívás szerint „a velencei lakosság kérésének eleget téve, valamint a zöldfelületeink védelme és tisztán tartása érdekében a Velence, Sukorói út melletti zöldfelületeken történő parkolás tilalmát idén már táblákkal és terelőeszközökkel is jelezzük az érkező fesztivállátogatóknak”.

Koszti András polgármester mindemellett felhívta a rendezvényre érkezők figyelmét, hogy autójukat a kijelölt parkolóban helyezzék el, mert a szabálytalan, a közúti közlekedést megnehezítő, akadályozó parkolás esetén 30 ezer forintos bírságot kockáztathatnak. Emellett hozzátette: Velencén, a Kemping utca és Evezős út között meglévő térburkolatú kerékpárutat ideiglenesen lezárták, a kerékpáros forgalom addig a Fő utca–Ország út nyomvonalon haladhat. A vasútállomás és a rendezvényhelyszín közötti gyalogos közlekedést is kitáblázták – ennek útvonalát a Tópart utca–Fő utca–Ország út nyomvonalon jelölték ki, amellyel kapcsolatban kiemelten felhívták a fesztiválozók figyelmét, hogy szabálytalan közlekedéssel, szemeteléssel, hangoskodással, egyéb károkozással ne zavarják a lakosságot.