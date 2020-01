A fehérvári Diákbál bebizonyította, hogy nem csak farmerban lehet bulizni

A hatodszor megrendezett Városi Diákbálon közel hétszázan vettek részt a MOL Aréna Sóstó rendezvénytermében.

Az alkalom tematikájának megfelelően, az ’50-es, ’60-as évek stílusában öltözött érkezőket szombaton este a Boka Boogie Trió igyekezett rock´n rollra hangolni – nem teljesen eredménytelenül. Bármilyen meglepő: ma is akadnak tinik, akik – ha kell – szabatos szalonrockyt karcolnak a padlóba. A báli ruhába öltözött középiskolások színes forgataga jól tükrözte a társadalmi rétegzettséget. Méretre szabott öltönyök és kosztümök éppúgy föltűntek, mint megörökölt, vagy kinőtt blézerek, zakók. Akadtak olyan Jack Dawsont idéző alakok is, akik tán csak felszöktek a Titanic első osztályára. Az érkező fiatalokat nem csak a bárpult és a virágdíszes asztalok várták, volt szelfitükör, báli fotófal és háttérválasztós greenbox, a még innen is elvágyódóknak.

20 órakor lépett a színpadra az est házigazdája, Bódig Péter, aki, miután helyet csinált a diáktanács nyitótáncának és köszöntötte a résztvevőket, köztük a tatai és kecskeméti diáktanácsok képviselőt, Cser-Palkovics Andrásnak adta át a szót. – Egyet kérek tőletek: szeressétek a városotokat! – sűrítette haikuba (enjambement) a polgármester egyperces beszéde lényegét. Őt köszöntőjével Pleck Dominika, a fehérvári diáktanács elnöke követte a színen.

A buli fő produkciója a BeerSeeWalk (BSW) volt. A népszerű rapzenekar Csöcsök és segg, valamint P*csa című számait a fiatalok milliói hallgatják országszerte. Este 9-től lehetett regisztrálni a bálkirálynő és bálkirály címekre, amelyekre idén a tópartis Kanczler Viktóriát és Szűcs Attilát választotta meg a közönség. Az afterparty helyszíne a Petőfi Kultúrtanszék volt.