Ennek a 3 csillagjegynek hoz szerencsét a vérhold és a teljes holdfogyatkozás 

A teljes holdfogyatkozás során a Nap, a Föld és a Hold különleges együttállásba kerül, ami spirituális értelemben is nagy jelentőséggel bír. Ez az égi esemény most három csillagjegy számára hoz különösen kedvező fordulatot. A vérhold különleges jelentőségéről részletesen is olvashatunk, ahol szakértők emelik ki, milyen energiák szabadulnak fel ilyenkor. Nemcsak spirituális, hanem látványos élmény is várja az érdeklődőket: a teljes holdfogyatkozás Magyarország több pontjáról is jól látható lesz. Fejér vármegyében is érdemes lesz az égboltra pillantani, hiszen innen is szép látványt ígér a vérhold. A jelenség különleges energiákat mozgat meg, amelyek sokak életében érezhető változást hozhatnak.

A teljes holdfogyatkozás ritka égi jelenség, amely szabad szemmel is megfigyelhető

Forrás: Illusztráció/Medve Zoltán

Teljes holdfogyatkozás: ezek a csillagjegyek most különösen szerencsések

A Halakra spirituális erősödés és szerencsés fordulatok

a Rákra érzelmi lezárás és családi harmónia,

a Skorpióra lelki tisztulás és érzelmi áttörések várnak a Bors szerint, ahol még egy csillagjegyről írnak, amelynek csupa jót hoz a teljes holdfogyatkozás.

Mi pedig hozzátesszük, születték is bármikor, ezeken a Velencei-tavi helyszíneken biztosan csoda és harmónia vár: a Bence-hegyi kilátónál és a Velencei-tó partján.

További remek helyszíneket is mondunk, ahol megcsodálhatod a teljes holdfogyatkozást.

Asztrológia és tudomány: így fogy el a Hold

Nagy Rezső, a Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló munkatársa elárulta: a holdfogyatkozás lényege, hogy a Föld világűrbe vetett árnyéka a Holdra. Ilyenkor a Föld a Nap és a Hold között van, ezért amikor a Hold belemegy a Föld árnyékába, aztán kilép belőle, kvázi elfogy.

Vasárnap 19:15 körültől lesz érdemes kémlelni az eget, de az igazi attrakció az lesz, ahogy vörösbe is borul, a Föld légköre ugyanis vörös színű fényt szór vissza rá.