szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

22°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vérhold asztrológia

39 perce

Ennek a 3 csillagjegynek hoz szerencsét a vérhold és a teljes holdfogyatkozás 

Címkék#holdfogyatkozás#vérhold#asztrológia

A szeptember 7-i vérhold ritka égi jelenség, amely erőteljes változásokat indíthat el. Több csillagjegy most különösen szerencsésnek érezheti magát, hiszen az univerzum támogatja terveiket és álmaikat. A különleges égi esemény egyszerre hoz tisztulást, új kezdeteket és váratlan lehetőségeket. Nézd meg, kik számíthatnak pozitív változásra!

Sabjanics-Somlai Petra

A teljes holdfogyatkozás során a Nap, a Föld és a Hold különleges együttállásba kerül, ami spirituális értelemben is nagy jelentőséggel bír. Ez az égi esemény most három csillagjegy számára hoz különösen kedvező fordulatot. A vérhold különleges jelentőségéről részletesen is olvashatunk, ahol szakértők emelik ki, milyen energiák szabadulnak fel ilyenkor. Nemcsak spirituális, hanem látványos élmény is várja az érdeklődőket: a teljes holdfogyatkozás Magyarország több pontjáról is jól látható lesz. Fejér vármegyében is érdemes lesz az égboltra pillantani, hiszen innen is szép látványt ígér a vérhold. A jelenség különleges energiákat mozgat meg, amelyek sokak életében érezhető változást hozhatnak.

Teljes holdfogyatkozás: 4 csillagjegy életében most szerencsés fordulat jön
A teljes holdfogyatkozás ritka égi jelenség, amely szabad szemmel is megfigyelhető
Forrás: Illusztráció/Medve Zoltán

Teljes holdfogyatkozás: ezek a csillagjegyek most különösen szerencsések

  • A Halakra spirituális erősödés és szerencsés fordulatok
  • a Rákra érzelmi lezárás és családi harmónia,
  • a Skorpióra lelki tisztulás és érzelmi áttörések várnak a Bors szerint, ahol még egy csillagjegyről írnak, amelynek csupa jót hoz a teljes holdfogyatkozás.

Mi pedig hozzátesszük, születték is bármikor, ezeken a Velencei-tavi helyszíneken biztosan csoda és harmónia vár: a Bence-hegyi kilátónál és a Velencei-tó partján.

További remek helyszíneket is mondunk, ahol megcsodálhatod a teljes holdfogyatkozást.

Asztrológia és tudomány: így fogy el a Hold

Nagy Rezső, a Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló munkatársa elárulta: a holdfogyatkozás lényege, hogy a Föld világűrbe vetett árnyéka a Holdra. Ilyenkor a Föld a Nap és a Hold között van, ezért amikor a Hold belemegy a Föld árnyékába, aztán kilép belőle, kvázi elfogy. 

Vasárnap 19:15 körültől lesz érdemes kémlelni az eget, de az igazi attrakció az lesz, ahogy vörösbe is borul, a Föld légköre ugyanis vörös színű fényt szór vissza rá.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu