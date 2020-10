Veteránokkal a veteránokért: oldtimerek gurultak az idős állatokért Fejérben

Ragyogó időben és remek hangulatban zajlott a Velencei-tavi veterán autós megmozdulás a hétvégén.

A Pázmándi Nosztalgia-Jármű Egyesület ismét összefogott a RoadwalkerS csapatával az idős kutyák érdekében. Amint arról korábban már portálunkon is beszámoltunk, tavaly különleges fotósorozattal hallattak magukról, míg ezúttal egy kellemes szombat délutáni gurulással kívánták felhívni a figyelmet a legidősebb és a legkiszolgáltatottabb menhelyen élő kutyákra. Az esemény konkrét apropóját a Hangya Közösség felhívása ihlette. Az ernyőszervezet számos menhelynek nyújt szakmai és fizikai támogatást országszerte. Most egy fűthető melegedőkonténert álmodtak meg egy nehéz helyzetben lévő tiszántúli pártfogoltjuknak, kifejezetten az idős, fázós kutyusokra gondolva. Mivel október 4-e az állatok világnapja, október 1-je pedig az időseké, így adta magát az október 3-i dátum a kettő találkozásánál, mely nap az idős állatokról és egyben az idős autókról is szólt.

A gurulás ötletére azonnal akcióba lendültek a pázmándi klub tagjai, és a felhívásra érkezők. Szombat dél körül több, mint tíz klasszikus szépség gyűlt össze Pázmándon. A menet a helyszíneken pedig további lelkes résztvevőkkel gyarapodott, így végül 13 veteránautó és egy motor részvételével, a kísérőkkel együtt közel húsz jármű vett részt a menetben. A túra során természetesen sokan integettek a felvonuló autóklasszikusoknak.

Útjuk első állomása a Kóborka Egyesület lovasberényi telepe volt, ahová finom falatokkal felszerelkezve érkezett a delegáció. Családias hangulat fogadta őket, a menhely dolgozóin, önkéntesein, valamint aznapi látogatóin kívül kíváncsi tekintetek, és szimatoló orrok várták a csapatot. Az újoncok egy része kennelekben, kifutókban, a régi bútordarabok szabadon sétálgattak a jövevények között, sőt még olyan is akadt, aki ölbe kéretőzött. Egy frissen elkészült Volkswagen T2 kisbusz mellett a legidősebb kutyusokkal csoportkép is készült. Kádár Zsuzsanna szervező elmondta, saját kutyáik (akik hasonló menhelyi háttérrel rendelkeznek és remek családi kutyusokká váltak) is remekül elvegyültek a helyiek között.

Ezt követően a közelben lévő Fema rehabilitációs telepét látogatták meg. A szervezet 2012 óta végez állatmentő munkát Fejér megye területén, részben lakossági bejelentések alapján. A szorult helyzetből kimentett, sérült, beteg állatok gyógykezelése, lábadozása történik itt a telepen, de a junior részleg is jelentős! Számos alomnyi kölyökkutya cseperedik itt, míg családba kerülnek. A központ örökbeadást is végez.

– Épp ottlétünkkor írták alá egy kutyus örökbeadó papírjait. Itt is megszeretgettük a csaholó lakókat. Sok kutyus már nem is kérte a jutalomfalatot, csak a simogatást! Itt már biztonságban vannak, de a szeretetből sosem lehet elég! A cicák közül nem mindenki volt azonban ránk kíváncsi, a legtöbben nyugodtan folytatták délutáni szunyókájukat – mesélte élményeit Kádár Zsuzsanna, majd hozzátette, a két menhelyen csak úgy repült az idő, így végül nem kerülték meg a tavat, egy finom lángos után a Bence-hegyi kilátónál búcsúztak el egymástól a résztvevők.

A szervezők remélik, hogy akciójukkal sikerült némi figyelmet irányítaniuk a felelős állattartásra, ugyanis úgy vélik, bármilyen barátságosak is ezek a menhelyek, ezek közül a kutyák és cicák közül egynek sem itt, hanem szerető gazdiknál lenne a helye.