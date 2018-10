Vannak tulajdonságok, amelyekről nem szoktathatók le az állatok

Az örökbefogadás a kóbor vagy gazda nélküli állatok egyik legfőbb mentsvára. A magyarországi állatvédő szervezeteknek azonban nehéz dolguk van: hiába adnak részletes tájékoztatást, kérdeznek bele a napi rutinba, mégis óriási a visszakerült állatok aránya.

Manapság sokkal könnyebben elengedünk dolgokat – kapcsolatokat, házasságokat és az állatokat is. Egy felmérés szerint Magyarországon a gyepmesteri telepekre érkező állatok 40-45 százaléka gazda által leadott állat. Ez egy borzasztóan nagy arány, ami azt mutatja, hogy még mindig sokan nem gondolják át az állattartás felelősségét, amiről a legkevésbé a megunt, leadott kedvencek tehetnek…

– Érthető az, ha egy gazdi halála esetén kerül a kutya menhelyre, viszont fontos lenne kiépíteniük az állatvédő szervezeteknek egy olyan hálózatot, lehetőséget, hogy az állatot a volt gazdánál vagy annak rokonainál tartsák pár hétig, amíg nem találnak neki megfelelő gazdát. Így gazdától gazdáig jutna a kutya, kikerülve a menhelyeket, gyepmestertelepeket, s ráadásul nagy előnye lenne, hogy a régi gazda mesélhetne a kutyáról, viselkedéséről – vázolt fel egy lehetőséget Csányi Vilmos etológus, kutyaviselkedés-kutató a megunt kutyák gazdához juttatása kapcsán. Az igazság azonban az, hogy erre már sok helyütt volt kísérlet, de sajnos nem működött. Ha nem vették át azonnal a kutyát, bizony éjszaka dobták be a kerítésen…

Másrészt viszont az utóbbi 2-3 évben nagy változáson ment át a magyar kutyás élet – sok szolgáltató, vállalat felismerte már, hogy érdemes beengedi a kutyákat is a munkahelyi közösségekbe. Az etológus szakember elmondta: egy angol szociológiai csoport rávett egy irodaházat, hogy engedjék be a dolgozók kutyáit. Előtte, alatta és utána is mérték az agresszív konfliktusok számát. Nagy meglepetésre kiderült: a kutyák megjelenésével a konfliktusok száma hirtelen a tizedére esett vissza. S még amikor visszaállt az eredeti állapot, utána is több hónapig alacsony volt ez a szám. Kiderült, másként intéznek el ügyeket az emberek, ha ott van egy kutya.

Az örökbefogadói oldalon is nagy nehézségekbe ütköznek az elhivatott állatvédők. Amikor belekérdeznek egy-egy család életébe, életritmusába, tesztet töltetnek ki velük, meghökkennek, hogy erre mi szükség van. Az sem mindenkinek tetszik, hogy arra kérik a jelölteket, először csak találkozzon a kutyával, utána menjen haza és gondolja át, valóban szeretné-e ezt a felelős döntést. Külföldön azonban ez még szigorúbban is mehet: van, ahol elkérik a bankszámlakivonatot, a munkavállalói igazolásokat, mindent, ami arra utal, vajon képes-e anyagi tekintetben is vállalni a jelölt az állattartás terheit. Emellett családlátogatásra mennek az örökbefogadás előtt és után is. Vajon mit szólnának ehhez a magyar örökbefogadók? Így is nagyon magas az örökbefogadás után visszakerült kutyák száma, ahhoz képest is, hogy a legtöbben nagyon szűrnek, elő-, utókontrollt végeznek, tájékoztatják az érdeklődőket, átbeszélik a részleteket.

– Tudni kell azt, hogy van, amin nem lehet változtatni: ilyen például az ugatás. Ez egy genetikailag kódolt tulajdonság. Egy puli vagy mudi például a legkisebb zajra ugatni kezd, erről nem lehet leszoktatni. Más típusok pedig nem ugatnak. Erről is érdeklődni kell. A másik, amit tudni kell, milyen mozgásigénye van a kutyának. Számolni kell azzal, hogy egy aktív fajtával sokat kell menni. Akkor vigyük csak, ha képesek vagyunk naponta háromszor levinni, s ha kell akár egy-egy órás sétával is lefárasztani. Akkor az sem gond, ha lakásban él velünk a nagy mozgásigényű kutya – vázolta Csányi Vilmos. Csak egy kicsit kell átgondolni, illik-e az életritmusunkba a kutya – így sérül mindenki a legkevésbé.