Újszerűen népszerűsítik a gazdátlan állatokat a Herosz Fehérvári Állatotthonában

Az önkéntesek munkája és az összefogás eredményesnek tűnik.

Még a nyáron indult útjára az a kampánysorozat, amelyben fotókkal népszerűsítik az állatotthon lakóit. Először a Székesfehérvári Balett Színház két táncosával örökítettek meg néhány idősebb, régóta gazdára váró kutyát, nemrég pedig vonzó, kidolgozott felsőtestű férfiakat és nőket vontak be az akcióba. A kezdeményezés szervezői és irányítói a Herosz önkéntesei, akik nagy lelkesedéssel és fantáziával dolgoznak azért, hogy minél több gazdátlan állat leljen új, végleges otthonra.

A kihívás sok állatbarátot megmozgatott, öt állat már gazdára is talált

Közéjük tartozik Sohonyai Edit író is, aki önkéntesként foglalkozik a menhely közösségi oldalával, sok-sok jópofa posztot létrehozva. A második, Meztelen felsőtest kihívásnak ő volt az ötletgazdája. Ebben olyan izmos férfiak és nők jelentkezését várták, akik vállalták, hogy lefotózhatják őket cicákkal, a képek pedig megjelennek a Herosz közösségi oldalán. Edittől tudjuk, hogy nagy sikere volt a kezdeményezésnek, s a férfiak mellett két hölgy is jelentkezett. A fotózást egy fehérvári fitneszteremben bonyolították le, amelyet ingyenesen bocsátottak rendelkezésre a nemes cél érdekében. Jelentkezőből sem volt hiány, a hangulat remek volt, és végül az alkalmi modellek nem csupán kismacskákkal fotózkodtak, hanem két kiskutya is belesimult az izmos karokba. Az akció máris sikeresnek mondható, hiszen azóta öt állat talált gazdára. S még nincs vége, mert a képeket folyamatosan teszik közzé, tehát még többen kaphatnak kedvet az örökbefogadáshoz.

Edit kiemelte, milyen komoly csapatmunkának köszönhetően valósulhatott meg ez a kampány és az előző is. A Herosznál szerencsére régóta vannak önkéntes segítők, akik időt, energiát nem kímélve tesznek azért, hogy az állatoknak jobb sorsuk legyen.

A színes, rendhagyó kampányokkal igyekeznek megmozgatni az embereket, s a hozzászólásokból látszik, hogy sikert arat a kezdeményezés. Idén még egy megmozdulást terveznek: az ősz folyamán a Székesfehérvári Tűzoltóság tűzoltóit szeretnék kutyákkal fotózni. A képek elkészítésében itt is Szarvas Évára számíthatnak majd.

A fehérvári állatotthon vezetője, Krepsz Gyöngyi is örül az akció sikerességének. Lapunknak így nyilatkozott:

– Folyamatosan keressük az állatok bemutatásának lehetőségét. Az otthonban nemcsak ellátjuk őket, hanem igyekszünk foglalkozni is velük, és szeretnénk, ha minél többen találnának gazdára. Ebben segít az önkéntesek ötletes csapata, akik sokfelől támogatnak bennünket és mindig kitalálnak valamit. Most, a kampány során is sokan működtek közre az állatok szállításától kezdve a fotózás lebonyolításáig. Reméljük, hogy a különleges képeknek köszönhetően olyanok is felfigyelnek a gazdátlan állatokra, akik egyébként nem követik a Herosz oldalát. Jelenleg negyven-ötven macska és ugyanennyi kutya vár gazdára, közülük választunk ki néhányat a fotózásokra. Idén valószínűleg a tűzoltós kampány lesz az utolsó, és nagyon köszönjük mindazoknak, akik bármelyikben is közreműködnek.