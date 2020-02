Tüzelés szezonon kívül

A tüzelési időszak javában megkezdődött. Balhékat okoz a kutyás közösségi tereken, a családi házas övezetekben és az állatvédelemnél is. Sokan azt sem tudják, milyen biológiai folyamatok zajlanak le egy tüzelő szukában. A nehéz időszak ugyanis még csak akkor kezdődik, amikor a vérzés véget ér…

Régen volt egy tavaszi és egy őszi tüzelési ciklus, így mindenki idejében felkészülhetett a nehezebb időszakra. Ilyenkor az állatvédők tudták, jönnek az árokba dobott, bezacskózott kölyökalmok, a szukatartók tudták, hogy minimum pórázra kell csatolni a kutyát, de inkább el kell kerülni a többi ebet, a kankutya-tartók pedig számítottak rá, hogy most aztán különösen trükkös módon próbál kiszabadulni a kalandor fiú az udvarról. Manapság azonban szinte összefolynak a ciklusok, nincs meghatározott kezdeti és befejező időszak. Már január elején is sokan észrevették: tüzel a szukájuk.

– Sajnos már nincs olyan, hogy tavasszal és ősszel érkeznek a bejelentések a kidobott kölyökalmokról, most már tényleg folyamatosan, szinte télen is bejelentkeznek a nem kívánt szaporulatok – mondta el a Hírlapnak Schreiter Katalin, az Országos Állatvédőrség Alapítvány munkatársa, aki Fejér megyében is számos esetről szerzett tudomást az elmúlt hetekben. – Oka ennek egyrészt az, hogy továbbra sem ivartalanítják az emberek a kutyáikat, de az is, hogy az időjárás az elmúlt években nem volt túl szélsőséges. Sokan etetik a kóbor kutyákat, így meglehetősen komfortosan érzik magukat, s még időnként az időjárás is tavaszias januárban… Ennek pedig szaporulat lesz a vége.

Kutyasétáltatás közben is okoz kellemetlen helyzeteket az ebközösségben megjelenő tüzelő szuka. Sokan sajnos azt sem tudják, mi ennek a dolognak a pontos menete. A tüzelés legalább három hétig tart. Az első harmad az előivarzás időszaka, amikor a péra megduzzad, és megjelennek az első vércseppek. Ekkor a kutya még nem fogamzóképes, ellenben gyakran akar vizelni. A következő, középidőszakban kezdődik az ivarzás, tehát a szuka készen áll a párosodásra. Ekkorra hüvelyváladéka kitisztul, nem véres, és a 10-12. napon bekövetkezik a tüszőrepedés. Ezt általában úgy jelzi az állat, hogy félrecsapja a farkát, nem mozdul, ezzel is jelezve, hogy készen áll a fedeztetésre. Ha ekkor felveszi a kant, abból vemhesség lesz… Ha nem történik ilyen és nincs megtermékenyítés, akkor megkezdődik az utóivarzás, amely 4-5 napig tart. A szemfülesek tehát a fentiekből is megállapíthatják, hogy amikor a kutya már nem vérzik, akkor kezdődik a folyamat lényegi része – hiszen akkor válik a kutya fogamzóképessé. Ez pedig megbolondítja mind a környezetét, mind pedig gyakran magát a szukát is. Van, amelyik harcias lesz, mások fáradtakká, feszültekké, étvágytalanokká válnak.

Mindenképpen be kell tartani pár alapszabályt ebben az időszakban. Ha udvari a kutya, engedjük be erre az időre (persze a legjobb, ha ivartalanítjuk). Ha sétáltatjuk, pórázzal tegyük. Ha másik kutyás jön szembe, jelezzük, hogy a mi kutyánk tüzel. Ne vigyük kutyás társaságba, vagyis kerüljük a zsúfolt futtatókat is. Persze a tüzelő szukának is szüksége van a futásra, játékra, mégis igyekezzünk másokra (és rá) tekintettel félrevonulva tenni ezt.