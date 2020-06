Tündéri kutyusok várnak szerető gazdira Fehérváron

A fehérvári ASKA menhelye a Homoksor 7. szám alatt várja az érdeklődőket naponta 9–15:30 között.

Gömbi termete ellenére nagyon barátságos 2 éves ivartalanított kan, aki alábbi társaival a Homoksoron várja új családja jelentkezését.

Soma az ASKA azon kutyái közé tartozik, amelyek állatkínzási eljárás során kerültek a menhelyre. Kikötötték, és magára hagyták. A nyakába belenőtt a lánc, amit csak műtéti úton lehetett eltávolítani.

Topi, az ASKA friss „szerzeménye”. Fiatal, 2 éves hölgyike. Valaki valamiért nagyon csúnyán fejbe vágta. Szerencsére a buksiján a seb hamarosan begyógyul. Annak ellenére, hogy bántották, bízik az emberekben. Biztos környezet és sok szeretet kell neki. Egyedüli kutyának ajánlják.

Lana tacsiméretű. Más kutyákkal jól kijön, szereti az embereket is. Jól bírja az udvari tartás körülményeit is, sőt, valójában igényli is. 2 éves, bújós, kedves, nagyon barátságos hölgy.

Adolf borzasztó állapotban került a menhelyre. Soványan és betegen, de nem adta fel. Mostanra egy határozottan jó kiállású, ivartalanított legényke, aki készen áll arra, hogy megtalálja az igazi családját.

Jocky ivartalanított, 2 éves kan. A lány kutyákat kedveli, a fiúk közül megválogatja a barátait. Okos, szocializált, ismeri a játékszabályokat. Szépen sétál, ismeri a vezényszavakat.