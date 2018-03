A kutyáknál a szőrhiány bajt jelent

Kutyáknál a szőrzet az egészség tükre. Ha valamiért nincs rendben, érdemes gyanakodni és megtudni, mi állhat a háttérben.

Szőrhiány sokféle okból kialakulhat – lehet hormonális oka, okozhatja gombafertőzés és gyakoriak az allergiás folyamatok is.

Ezek a testtájéki érintettség és a tünetek alapján különíthetőek el egymástól. Tilly Péter állatorvos a Fejér Megyei Hírlap kérésére sorba szedte, milyen problémákra utalhat a szőrhiány: az atópiás bőrgyulladást pollenek, házi por, füst is okozhatja, pofatájékon, hasi és mellkasi területeken, lábvégeken. A „bolha-ekcéma” során a bolha nyálával szembeni túlérzékenység a tünet oka. Főleg a hátulsó testfél, a fartájék, lágyék, hát lehet érintett. Ilyenkor a fő teendő a bolhairtás – hangsúlyozta az állatorvos. De a táplálék okozta allergiás bőrgyulladás is okozhat szőrhiányt, az eb fején, hasán, lábvégeken, és gyakori a hallójárat-gyulladás is. Az allergiás „kontaktermatitis” szintén lehetséges ok. A bőrrel közvetlenül érintkező anyagok – piretroidok, festékek, gyapjú – váltják ki. A legsúlyosabb problémát az allergiás gennyes bőrgyulladás okozza. Ez a Staphylococcus baktérium sejtfalantigénekkel szemben kialakuló allergiás reakciója. Elhúzódó gennyes bőrfertőzések során alakul ki, viszketés és pörkök jellemzik.

Ahány kiváltó ok, annyi megoldás, de a lényeg: meg kell szabadulni a kiváltó tényezőtől!

A rendszeres bolhairtás, az irritáló anyagok eltávolítása, hipoallergén tápok adása megoldás lehet. A gyulladást pedig helyileg alkalmazott gyulladáscsökkentővel, baktérium- és gombaellenes készítménnyel lehet gyógyítani.