Sóstó – A hely, ahol az ember a vendég, a természet pedig nagyvárosi életet él

A Sóstó – amely nem csupán a huszonhat hektáros tóból áll, amit elsőre látunk belőle – mindennapos csodák helyszíne. Az élővilág varázslatos, nyüzsgő, fennmaradt oázisa, ahol az ember valóban csak vendégnek számít.

A Sóstó-Homokbánya Természetvédelmi Terület 218 hektáron terül el Székesfehérvár pezsgő, nagyvárosi forgatagának ölelésében, amelyből az idelátogatók a névadó vizes élőhelyet ismerik legjobban. Ezen a természetvédelmi területen azonban éppen olyan nagy a nyüzsgés, már ami a növény- és állatvilágot illeti, mint amilyen a mellette és körülötte élő emberi társadalomé. Sokszínű természeti kincseiről Csete Gábor, a fehérvári természetvédelmi területek vezetője mesélt.

Ahol a természet az úr

A Sóstó arról kapta a nevét, hogy korábban, még a rekonstrukciót megelőző időben alkáli sót tartalmazott a vize. A vízösszetétele azóta változott, azonban ma is a Sárvíz, Mezőföld, Kiskunság térségére jellemző vizesélőhely-típusok maradványfoltja. A 218 hektár nagyobb része a homokos, mocsaras élőhelyek rendszere, amely egy felhagyott homokbánya területén jött létre. Rendkívül gazdag élővilág alakult itt ki, melynek köszönhetően a Homokbánya Természetvédelmi Terület 121 hektáros része vált először országosan védetté. Rétek, mocsarak, lápok terülnek itt el, ám az élővilág varázslatos összhangjának egyensúlyára érzékenyen ügyel az ember is. A tavon végzett rekonstrukció az élővilág számára is rendkívüli előnyöket hozott: míg korábban 70-80 regisztrált költő madárfaj élt a területen, addig mostanra ez a szám elérte a bűvös százas számot, melyek között sok olyan, fokozottan védett madár is költ a területen az idei évben, amelynek nem volt korábban regisztrált költése a Sóstón.

Az évi kétszeri kaszálást csak úgy végzik el, ha a költési szezon már lezajlott

Otthonra lelt itt például a feketenyakú vöcsök, a cigányréce, a szerecsensirály és az üstökös gém, de megfigyelhető közel tucat récefaj is, s visszatértek a gémfélék, köztük a magyar természetvédelem címermadara, a nagy kócsag is. Ezek fontos indikátor fajok – mondja Csete Gábor –, jelzik azt, hogy van elég táplálék, biztonságban érzik magukat az élőhelyen, és ezért megtelepedtek Sóstón. Szerencsére az emberi jelenlétét jól tűrik, de az élőhelyek, költőszigetek egyébként is úgy lettek kialakítva, hogy a lehető legkevesebb stressz érje őket. Nagyon sok kétéltű, hüllő, hal tartozik a Sóstó vízi ökoszisztémájához, ami fontos és kiegészíti a tó lelkét, fogalmaz a természetvédelmi szakember. Élnek itt nagy számban mocsári teknősök, barna ásóbékák, vöröshasú unkák és vízisiklók is. De amint átérünk a szomszédos erdőkbe, teljesen más élővilág tárul elénk. Csak az aljnövényzetben rendkívül gazdag rovarvilág nyüzsög, nagyon összetett, sérülékeny rendszerben. Ez az, amire a természetvédelmi szakembereknek nagyon figyelniük kell – ezért sem viszik el a holtfákat, az élőket pedig kizárólag balesetveszély vagy természetvédelmi indok okán emelik ki, szabályozott keretek között. A holtfa nagyon fontos a lebontó szervezeteknek, rovaroknak, gombáknak, mivel táplálékot, búvó- és szaporodóhelyet biztosít számukra.

Apróságnak tűnik, de például a levágott ágakat sem viszik el, gondolván a környező élővilágra

Helyenként halomba teszik, mert az is remek élőhelyet jelent az ott megbújó madaraknak, gyíkoknak, rovaroknak. Az erdőkön túl, a réteken szintén nagy odafigyelést igényelnek az egyensúlymegtartó munkálatok – a réteken például az évi kétszeri kaszálást csak úgy végzik el, ha a költési szezon már lezajlott. A tanösvényen kaszálnak csak ezért egész évben, de itt is igyekeznek megtartani a megfelelő egyensúlyt, pont az itt élő fajok miatt. – Keveset vágunk, hagyjuk érvényesülni az őshonos vegetációt, amit így a hozzátartozó élővilággal együtt tudunk bemutatni a látogatóknak – fogalmaz Gábor, akinek hivatásához hozzátartozik a vadállatmentés is. A sérült állatokat – melyek legtöbbször madarak – pedig a Vadmadárkórházban helyezik el, ahol szintén elhivatott kezekbe kerülnek. A napokban épp az aljnövényzetben feküdt egy fiatal, sérült énekes rigó, akinek segítségre volt szüksége, azóta már jobb állapotban várja, hogy visszatérhessen otthonába.

Gyakran van ez így, hiszen a Sóstó területi csapata az év minden napján kint van, meghatározott természetvédelmi és ökológiai célú élőhelykezeléseket végez, a kaszálástól a javításon át a túravezetésen keresztül az állatmentésig. Ez utóbbit azonban nem lehet különválasztani az egyensúlymegtartó munkálatoktól, mert itt minden mindennel összefügg. Jó példa erre a tucatnyi költőláda, amelyek kint vannak a területen, elősegítve az énekes- és ragadozó madarak költését. S amint látszik, nagyon jó eredménnyel működnek. A Sóstó természetvédelmi őrei a Magyar Madártani Egyesület munkatársaival együtt ellenőrzik ezeket a ládákat, s örömmel tapasztalták például, hogy pár éve ennek köszönhetően regisztrálhatták itt egy ritka, fokozottan védett bagolyfaj, a füleskuvik költését, ami nagy örömnek számított akkor. A Sóstó persze mindennap és minden évszakban más… Mindig van valami, amit meg kell oldani – észrevették például, hogy a mocsári teknős egyik kedvenc kiemelt fészkelőhelye, a sztyepprét, elkezdett becserjésedni. – Nem engedjük, hogy egy adott növényfaj, akár invazív növényfaj átvegye az uralmat a terület felett, mert felborítja a természetes jelleget, s az hatással van az ottani teljes élővilágra – mutat rá a szakember. Ám ugyanez a helyzet a Homokbányánál is, ahol fontos feladat ezen növényfajok visszaszorítása, mert nagy teret hódítanak el maguknak, az ott honos vegetáció rovására, sok esetben homogénné téve azt.

A Homokbányánál, a lődomboknál van egy nagyon fontos madárvédelmi hely is, ahol a homokfalban gyurgyalagok és parti fecskék költenek. Az elmúlt években megritkult a számuk, „köszönhetően” többek közt annak, hogy a környező élőhelyeken – akár a Dinnyési-fertő mellett vagy Fehérvár másik védett területén, az Aszal-völgyben – is igen nagy kolóniában költenek. Ugyanakkor mégis nagyon fontos lenne növelni a sóstói költések számát. Ezért nagy munkára készülnek a természetvédelmi szakemberek az idei télen: a homokfalon egy komolyabb beavatkozással – homokfaragással – több költőhelyet alakítanak ki számukra. Remélhetőleg ezt követően még nagyobb számban érkeznek vissza majd ide is ezek a fokozottan védett madarak. A gyarapodást észrevétlenül figyelheti majd meg bárki, köszönhetően a Lődomboknál kialakított madármegfigyelő helynek.

Csete Gábor, a Sóstó természetvédelmi vezetője munkája során remek fotókkal dokumentálja a város élővilágát

Csete Gábor számára azonban ezek a példák a mindennapos munka apró szeletei – a természetre, a benne élő növény- és állatvilágra érzékenyen vigyázza csapatával a város – és az ország – eme kincsét és igyekszik egyensúlyban tartani az itt fennmaradt zöld szférát. A terület már modern helyet is kapott: a Sóstó Látogatóközpontot a MOL Aréna Sóstó tó felőli részén, ahol izgalmasan kialakított enteriőrben ismerkedhetnek az érdeklődők a környék csodáival. Amely azonban túl nagy érték ahhoz, hogy az ember itt is átvegye az uralmat. Gábor ezt így fogalmazta meg: – Az idelátogató meg kell, hogy értse: itt, a város eme megmaradt ősi jellegére utaló helyén az ember a vendég, az itteni természetnek a része, nem pedig afelett áll. Itt az élővilág élvez előnyt és bizalmat annak érdekében, hogy még sokáig élvezhessük jótékony hatásait. Közösen vigyázzunk rájuk!