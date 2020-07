Sokan gondolják, hogy a madártartás egyszerű feladat, pedig ez korán sincs így

Pintér Dóra rengeteg madarat tart otthonában, nem csak kedvtelés gyanánt, a megunt és kirakott madarakat befogadja, megteremti a számukra szükséges feltételeket.

Lapunk tőle kérdezte, hogy ki mit vállal akkor, ha madártartásban gondolkodik. Az ő első tanácsa annak, aki még nem foglalkozott madarakkal, hogy látogasson el olyan helyre, ahol több madár is van, ezzel meg tud bizonyosodni arról, hogy nincs-e tollallergiája. A madarak társas lények, számolni kell azzal, hogy nem egy madarat fogunk tartani, mert ebbe a madár könnyen bele is betegedhet. Öncsonkításba kezd, ami általában a tolltépéssel kezdődik. Nemcsak a társsal kell számolni, hanem a madár számára megfelelő helyet is találni kell. Minden papagáj tartásának megvannak a szükséges feltételei, röpdét kell nekik vásárolni vagy építeni, mert a kalitka számukra nem megfelelő hely. Legyen nyitott része a röpdének, hiszen fontos a természetesség.

Érje őket esővíz és elegendő napfény. Az ágak különböző vastagságúak legyenek, mert ezeket csőr- és karomkoptatóként is használják. Nézzünk utána, hogy melyek azok a fák, amelyek nem mérgezőek számukra. Dóra azt javasolja, hogy kezdésnek kisebb madarat válasszunk, hullámos papagájt, nimfát. Feltétlenül nézzünk körül a közösségi oldalakon, mert nemcsak a kutyákat, macskákat dobják ki az emberek, hanem bizony a madarakat is. A papagájos csoportokban rengeteg ilyen hirdetéssel lehet találkozni, itt pedig tanácsokat is kaphatunk a madártartást illetően. A gyógyításuk sem két forint, a bajt sok esetben későn vesszük észre, ilyenkor már lehet, hogy késő segítséget kérni. Egy vírusteszt több tízezer forint is lehet, míg a műtét százezres összegeket is elvihet. Dóra mindenképpen azt tanácsolja, hogy mielőtt valaki madárvásárlásba fog, előtte tájékozódjon alaposan, kérdezzen meg hasonló fajt tartókat a csoportokban, olvasson utána az esetleges problémáknak, látogasson el megbízható tenyésztőkhöz, s az alakítsa ki a kis kedvencnek a megfelelő helyet.