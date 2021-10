Mit tegyünk? Már a városban is felbukkannak a rókák

Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a városok lakótelepeire is bemerészkednek a rókák. Talán sokan megijednek ettől a jelenségtől, éppen ezért fontos tudnunk, miért fordulhat elő hasonló eset, és azt, hogy ilyenkor mi a teendőnk.

Ezt ne hagyja ki! Dömötör Csaba: a kirakatarcok mögött a régiek áhítoznak a hatalomért

Előfordul, hogy Székesfehérvár utcáin is találkozhatunk váratlan látogatóval, legutóbb például a Kelemen Béla utcában láttak sötétedés után egy rókát, amely a szeméttároló mellett falatozott valamit. Nem szokatlan, hogy lakott területen mutatkozik a vörös vad, hiszen régen a falvakban sajnos megszokott volt, hogy a baromfiudvarok környékén ólálkodik zsákmánya után. Ma már a városokban is egyre gyakrabban fordulnak meg ezek az állatok, aminek szintén megvan a maga oka.

Fontos, hogy jelezzük az esetet az illetékeseknek

Haas Béla, a Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. vadgazdálkodási ágazati igazgatója az egyik legfőbb okként emelte ki, hogy vélhetően ezen állatok ősei már sokkal előbb az adott területeken éltek, mint ahogy az ember odatelepült volna. A szakember hangsúlyozta, hogy bár a Kelemen Béla lakótelep szinte a város közepén van, de ha a róka nem találna magának megfelelő élőhelyet és táplálékot a városban, biztosan nem menne be. Ugyanez persze igaz más érintett területekre is. Hozzátette, jó eséllyel az állat a város széléről indult, és az utcákon, a kukákban talált magának élelmet, amit egyszerűbb megszereznie, mint a természetben fellelhető táplálékait, például az egeret vagy a pockot. – Az urbanizált környezetben könnyebben találnak maguknak táplálékot. Valószínűleg ez lehet a fő ok – összegezte Haas Béla.

Székesfehérváron korábban is előfordultak már olyan esetek, amikor rókát láttak a városban, például a vízügy területén. A vadgazdálkodási ágazati igazgató elmondta, akkor is, és egy ipartelepen felbukkanó róka miatt is kértek már tőlük csapdát. – A városban vadászni nem lehet. Semmiféle vadászati tevékenységet nem lehet hivatalosan folytatni, tehát még csapdázni sem – hangsúlyozta a szakember. Mint mondta, ehhez önkormányzati és rendőrségi engedély is szükséges.

Fontos tudni azonban, hogy mit kell tennünk akkor, ha lakott területen találkozunk rókával. Haas Béla tanácsa szerint az első lépés, hogy az illetékes polgármesteri hivatalnak jelentjük az esetet, nekik kell elindítaniuk az intézkedést ebben az ügyben. A szakember szerint meg lehet keresni az adott terület vadász­egyesületének vezetőjét is. – Székesfehérvár és az egész ország fel van osztva vadászati területekre. Azt, hogy éppen melyik utca melyik vadászterülethez tartozik, azt vagy az önkormányzatnak kell tudnia a vadászterületek kifüggesztett hirdetményeiből vagy pedig a vadászati hatóságnak – emelte ki a vadgazdálkodási ágazat igazgatója.

Haas Béla ezzel kapcsolatban aláhúzta, hogy a vadászatra jogosult személy a probléma megoldására nem kötelezett, hiszen – emelte ki ismételten – belterületen nem folytathat vadászati tevékenységet. Ugyanakkor a tapasztalatok szerint mégis szoktak ebben segíteni. – Amennyiben valaki hajlandó arra, hogy a saját területén a saját felelősségére élvefogó csapdát üzemeltessen, akkor ebben szoktak segíteni a lakosoknak – mondta a szakember. Ennek azonban az egyéb kikötések mellett kiemelt feltétele az is, hogy a csapda olyan helyre kerüljön, ahol gyermekek biztosan nem férnek hozzá, így pedig az esetleges balesetek elkerülhetők.